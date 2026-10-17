Kaygaon Accident : जुने कायगाव-गंगापूर रस्त्यावरील अपघात; दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, वाहनचालक वाहनासह पसार, रस्त्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर

कायगाव - गंगापूर ते जुने कायगाव राज्यमार्ग रस्त्यावरील जुने कायगाव टी-पॉइंटजवळ ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. सुरेश दत्तात्रय जऱ्हाड (वय २५, रा. माळेवाडी, ता. नेवासा, जि. अहिल्यानगर) असे मृताचे नाव आहे. शनिवारी (ता. १७) रात्री आठ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली..सुरेश जऱ्हाड हे गंगापूरहून दुचाकीने (एमएच १२ केके ६२९६) माळेवाडीकडे जात होते. यावेळी गंगापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अंमलदार पदमकुमार जाधव घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिस आणि स्थानिक नागरिकांनी मृतदेह गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हलविला. उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे..सुरेश हे चारचाकी वाहनचालक म्हणून काम करत होते. ते अविवाहित होते. त्यांच्या पश्चात आई, वडील आणि भाऊ असा परिवार आहे. अपघातानंतर वाहनचालक वाहनासह पसार झाला. त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. रात्री उशिरापर्यंत गंगापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला नव्हता..रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघाताचा धोका वाढलाजुने कायगाव ते गंगापूर रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडले असून, रस्त्यावर धुळीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. संबंधित यंत्रणेने रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी, तसेच रस्त्यावरील फुफाट्यावर दिवसातून दोन वेळा पाणी मारावे, अशी मागणी वाटसरू व वाहनचालकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.