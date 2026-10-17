मराठवाडा

Kaygaon Accident : जुने कायगाव-गंगापूर रस्त्यावरील अपघात; दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, वाहनचालक वाहनासह पसार, रस्त्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर

गंगापूर ते जुने कायगाव राज्यमार्ग रस्त्यावरील जुने कायगाव टी-पॉइंटजवळ ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला.
suresh jarhad

suresh jarhad

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - गंगापूर ते जुने कायगाव राज्यमार्ग रस्त्यावरील जुने कायगाव टी-पॉइंटजवळ ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. सुरेश दत्तात्रय जऱ्हाड (वय २५, रा. माळेवाडी, ता. नेवासा, जि. अहिल्यानगर) असे मृताचे नाव आहे. शनिवारी (ता. १७) रात्री आठ वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली.

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