मराठवाडा

Cooperative Scam: पतसंस्थेतील आठ लाखांची बचत बुडाल्याचा धक्का; मानसिक तणावातून शेतकऱ्याची गळफास घेऊन जीवन संपविले.

आदर्श सहकारी पतसंस्थेतील कथित घोटाळ्यात आयुष्यभराची आठ लाखांची बचत अडकल्याने शेतकरी नैराश्यात; परिसरात संतापाची लाट, ठेवीदारांना न्यायाची मागणी
A farmer from Gevarai Agalawe in Paithan allegedly died by suicide after remaining under stress over ₹8 lakh stuck in a cooperative credit society. Police are investigating the case.

A farmer from Gevarai Agalawe in Paithan allegedly died by suicide after remaining under stress over ₹8 lakh stuck in a cooperative credit society. Police are investigating the case.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आडूळ : आडूळ येथील आदर्श सहकारी नागरी पतसंस्थेतील कथित घोटाळ्यात आठ लाख रुपयांची आयुष्यभराची बचत अडकल्याच्या धक्यामुळे मानसिक तणावाखाली असलेल्या एका शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता. ५) पहाटे गेवराई आगलावे (ता. पैठण) येथे उघडकीस आली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून संबंधित पतसंस्थेविरोधात नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

Loading content, please wait...
crime
death
endlife
Pachod Police
pachod