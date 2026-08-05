Cooperative Scam: पतसंस्थेतील आठ लाखांची बचत बुडाल्याचा धक्का; मानसिक तणावातून शेतकऱ्याची गळफास घेऊन जीवन संपविले.

आडूळ : आडूळ येथील आदर्श सहकारी नागरी पतसंस्थेतील कथित घोटाळ्यात आठ लाख रुपयांची आयुष्यभराची बचत अडकल्याच्या धक्यामुळे मानसिक तणावाखाली असलेल्या एका शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी (ता. ५) पहाटे गेवराई आगलावे (ता. पैठण) येथे उघडकीस आली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून संबंधित पतसंस्थेविरोधात नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..मृत शेतकऱ्याचे नाव नाना भाऊसाहेब आगलावे (वय ५०, रा. गेवराई बुद्रुक, ता. पैठण) असे आहे. त्यांच्या मालकीची पांढरी-पिंपळगाव शिवारातील गट क्रमांक १३७ मध्ये सुमारे १ हेक्टर ४० आर शेती असून शेतीला जोडधंदा म्हणून ते गेवराई येथे किराणा दुकानही चालवत होते..कुटुंबाच्या भविष्याचा विचार करून त्यांनी आडूळ येथील आदर्श सहकारी नागरी पतसंस्थेत तब्बल आठ लाख रुपयांची बचत गुंतवली होती. मात्र काही वर्षांपूर्वी पतसंस्थेतील कथित आर्थिक घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर अनेक ठेवीदारांप्रमाणेच त्यांचेही आठ लाख रुपये अडकले. अनेक प्रयत्न करूनही ठेव परत न मिळाल्याने ते गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड मानसिक तणावाखाली असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले..बुधवारी पहाटे गावातील एका महिलेच्या निदर्शनास नाना आगलावे हे त्यांच्या घरासमोरील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आले. यानंतर ग्रामस्थ आणि कुटुंबीयांनी त्यांना तत्काळ पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदिपान काळे यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, चार मुली असा परिवार आहे..या प्रकरणी पाचोड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास बिट जमादार रणजितसिंग दुल्हत करीत आहेत. दरम्यान, आदर्श सहकारी नागरी पतसंस्थेतील कथित घोटाळ्यामुळे अनेक ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अडकली असल्याचा आरोप यापूर्वीही करण्यात आला आहे. आता या घटनेनंतर ठेवीदारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून दोषींवर कठोर कारवाई करून ठेवीदारांचे पैसे तातडीने परत मिळावेत, अशी मागणी परिसरातून जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.