मराठवाडा

Ideal Teacher Promotion : संघर्षातून घडलेले आदर्श शिक्षक भागवत सोनवणे केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नत

संघर्षातून घडलेले आदर्श शिक्षक भागवत सोनवणे; ३१ वर्षांच्या उल्लेखनीय शैक्षणिक सेवेला मान्यता मिळत केंद्र प्रमुख पदावर पदोन्नती, जिल्हाभरातून कौतुकाचा वर्षाव
Ideal teacher Bhagwat Sonawane has been promoted as a Cluster Head by the Beed Zilla Parishad administration.

Ideal teacher Bhagwat Sonawane has been promoted as a Cluster Head by the Beed Zilla Parishad administration.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अनंत जाधव

बीड : केज तालुक्यातील उमरी येथील रहिवासी असलेले भागवत दादाराव सोनवणे यांची मुख्याध्यापक पदावरून केंद्र प्रमुख पदी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून नुकतीच पदोन्नती करण्यात आली आहे.त्याबद्दल भागवत सोनवणे यांचे मित्रपरिवाराकडून आणि सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातून कौतुक होत आहे.

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