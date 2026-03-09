मराठवाडा

Success Story: आईचे स्वप्न पूर्ण, पण ते पाहायला ती नाही; सिंदगीचा आदेश पहिल्याच प्रयत्नात सीए, कठोर परिश्रमाचे फळ

Adesh Magar CA Success: कळमनुरी तालुक्यातील सिंदगी गावातील आदेश देवराव मगर यांनी पहिल्याच प्रयत्नात चार्टर्ड अकाउंटंट परीक्षा उत्तीर्ण करत गावाचा मान उंचावला. आईच्या निधनानंतरही जिद्द, मेहनत आणि कुटुंबाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी त्यांनी संघर्ष करत यश मिळवले.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वसमत : दोन्ही मोठ्या बहिणी उच्च शिक्षण घेऊन स्वावलंबी झाल्या. एकुलता एक मुलगा असल्याने आई-बाबाने मोठा अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले होते. आई-बाबांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी कठोर परिश्रम घेतले आणि नांदेडसारख्या ठिकाणी पहिल्याच प्रयत्नात चार्टर्ड अकाउंटंट झालो.

Loading content, please wait...
education
motivational story
CA
Success story

Related Stories

No stories found.