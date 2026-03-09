Success Story: आईचे स्वप्न पूर्ण, पण ते पाहायला ती नाही; सिंदगीचा आदेश पहिल्याच प्रयत्नात सीए, कठोर परिश्रमाचे फळ

वसमत : दोन्ही मोठ्या बहिणी उच्च शिक्षण घेऊन स्वावलंबी झाल्या. एकुलता एक मुलगा असल्याने आई-बाबाने मोठा अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले होते. आई-बाबांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी कठोर परिश्रम घेतले आणि नांदेडसारख्या ठिकाणी पहिल्याच प्रयत्नात चार्टर्ड अकाउंटंट झालो..सिंदगी गावातील पहिला सीए होण्याच्या आनंद खूप मोठा होता; परंतु त्याहीपेक्षा हा आनंद व स्वप्न पूर्ण झालेले पाहण्यासाठी आई नसल्याचे सर्वात मोठे दुःख होते. ही यशोगाथा आहे कळमनुरी तालुक्यातील दुर्गम भाग असलेल्या सिंदगी गावातील व सध्या वसमत शहरात राहणाऱ्या सेवानिवृत्त शिक्षकाचा मुलगा आदेश कुसुम देवराव मगर याची..Officer Inspiring Journey : 'पैशांची कमरता पण स्वप्नांची नाही', गरिबीला हरवत गाठले ‘क्लास वन’अधिकारी; कोल्हापूरच्या राकेशचा थक्क करणारा प्रवास.कळमनुरी तालुक्यातील सिंदगी येथील देवराव मगर हे जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक. नोकरीनिमित्त त्यांना विविध ठिकाणी शिक्षक म्हणून काम करीत असताना डोंगरकडा गावासह वसमत येथे नोकरीनिमित्त राहावे लागले. त्यांना दोन मुली व एक मुलगा आहे. मोठी मुलगी स्वाती मगर ही अभियांत्रिकी क्षेत्रात उच्च शिक्षण घेत स्वावलंबी झाली, तर दुसरी मुलगी कोमलने अथक परिश्रमाच्या जोरावर देशातील नामांकित संस्थेमध्ये शिक्षिकेची नोकरी मिळविली..दरम्यान, वडील देवराव मगर व आई कुसुम मगर यांनी आपला मुलगा आदेश यानेदेखील मोठा अधिकारी व्हावे, असे स्वप्न उराशी बाळगले होते. मात्र, आई कुसुम यांना आजाराने गाठले होते. शेवटी त्या दुर्धर आजाराने आईचे निधन झाले. आईच्या अकाली जाण्याचे दुःखामुळे सीएची तयारी करण्यासाठी पुणे येथे न जाता नांदेड येथेच अभ्यास करण्याचे ठरविले..मातीच्या घरातून एम.डी. डर्मेटोलॉजीपर्यंत! शेतकरी कुटुंबातील लेकीची वैद्यकीय क्षेत्रात गगनभरारी; डॉ. गौरी झोळ यांचा प्रेरणादायी प्रवास.जीवनातील ध्येय समोर ठेवून कठोर परिश्रमाची तयारी व तेवढाच आत्मविश्वास ठेवल्यास आपले व आपल्या आई-वडिलांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.- आदेश मगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.