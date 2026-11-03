Aditya Thackeray: ‘एकरी पाच हजारही उत्पन्न मिळणार नाही’; कपाशीची अवस्था पाहून आदित्य ठाकरे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर

कन्नड: “साहेब, कपाशीचे हे पीक पाहा. एकरी पाच हजार रुपयेही उत्पन्न मिळणार नाही. डोंगरापर्यंतचा परिसर पाहिला तर ८० टक्के शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांना मिळणारे धान्यही बंद झाले आहे. ते पुन्हा सुरू करून द्यावे. उसने आणि व्याजाने पैसे घेऊन पीकविमा भरला आहे. त्यामुळे विम्याची रक्कम लवकर मंजूर करावी. मागील २०२४-२५ च्या हंगामातील विमाही अद्याप मिळालेला नाही,” अशा शब्दांत औराळा येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.कन्नड तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त औराळा येथे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी अण्णासाहेब यादव पगारे यांच्या गट क्रमांक २५ मधील शेतात जाऊन कपाशी पिकाची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधत पीक परिस्थिती जाणून घेतली. पावसाअभावी पिकांची झालेली अवस्था पाहून शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणींचा पाढाच त्यांच्यासमोर वाचला.“सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला फार्मर आयडी, ई-केवायसी आणि विविध कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी वारंवार धावपळ करावी लागत आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यातच शेतकरी त्रस्त झाले आहेत,” अशी नाराजीही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..पीक हातचे गेल्याने आर्थिक संकट ओढवले असून, पीकविमा भरूनही त्याचा लाभ वेळेत मिळत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. दुष्काळी परिस्थितीत धान्यपुरवठा पुन्हा सुरू करावा, प्रलंबित पीकविमा तातडीने मंजूर करावा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...याप्रसंगी माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अंबादास दानवे, माजी आमदार उदयसिंग राजपूत, सुभाष पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य कल्याण चव्हाण, किसान सेवा जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब मोहिते, तालुकाप्रमुख संजय मोटे, गणेश शिंदे, युवासेना उपजिल्हाप्रमुख भारत मिसाळ, विभागप्रमुख सतीश जिवरख, प्रकाश निकम, योगेश जिवरख, ज्ञानेश्वर बोरसे, बळीराम बोरसे, नवनाथ राठोड, बाबासाहेब शिंदे आदी कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.