Latur Illegal Sand Mining: शिऊर वाळू घाटावर अवैध वाळू उपसा उघड; टेंडरधारकाची तहसीलदारांकडे तक्रार

निलंगा : अवैध वाळू तस्करी करून मोठ्या प्रमाणात पैसा कमावण्यचे प्रकार सध्या वाढले असून चोरट्या मार्गाने वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न करूनही कांहीच उपयोग होत नाही प्रशासनाला आता ही बाब नित्याचीच झाली आहे. मात्र वाळू उपसा करण्याचे अधिकृत टेंडर सुकल्यानंतरही त्या वाळूवर 'डल्ला' मारत असल्याचा प्रकार शिऊर ता. निलंगा येथील वाळू घाटावर उघड झाला असून अधिकृत ठेकेदारानी थेट याबाबत तहसीलदाराकडे तक्रार केली असून याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई केली जात नसल्यामुळे माझे वाळू लिलावात भरलेले पैसे परत द्या अशी मागणी त्यांनी थेट जिल्हाधिकारी केली आहे. लाखो रुपये अधिकृत टेंडर सुटल्यानंतर भरूनही वाळू मिळत नसेल तर काय उपयोग असा हताश सवाल त्यांच्याकडून केला जात आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला थेट केराची टोपली दाखवण्यात येत आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणात निलंगा तालुक्यात वाळू चोरीचा प्रकार सुरू असल्यामुळे याला प्रशासनाचे अभय असल्याची उलट सुलट चर्चा सुरू आहे..निलंगा तालुक्यातून मांजरा व तेरणा नद्या वाहतात या दोन्ही नद्यावर जवळपास 20 ते 22 वाळू घाटाचे ठिकाण असून त्यामध्ये गिरकचाळ, शिरोळ, मानेजवळगा, औरादशहाजानी, शिऊर, सावरी, बामणी हे घाट अतिशय संवेदनशील आहेत. तरीही येथील वाळू चोरी थांबलेली नाही. याबाबत स्थानिक तलाठी, मंडळ आधिकारी व वाळू माफियांचे लागेबांधे असल्यामुळे सर्रासपणे चोरीचे प्रकार राजरोसपणे सुरू आहेत. शिवाय मांजरा व तेरणा घाटावरील वाळू चोरीबाबत अनेक वेळा वरिष्ठ पातळीवर तक्रारी करूनही त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. या रकारमुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. तरीही प्रशासनाला याचे देणे घेणे नसल्यागतची स्थिती निर्माण झाली आहे..सध्या मांजरा व तेरणा या दोन्ही नदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा असतानाही बोटीद्वारे (परवानगी नसताना) येथे बोटीद्वारे वाळू उपसा सुरू आहे. केवळ कागदोपत्री कारवाई दाखवण्यासाठी महसूल प्रशासनाकडून तीन-चार महिन्याला एक दोन बोटी उडवल्याच्या प्रकार सर्वश्रुत झाला आहे. .शिऊर ता. निलंगा येथील घाट क्रमांक दोनचा शासनाकडून अधिकृत लिलाव जाहीर करण्यात आला असून पटेल ट्रेडर्स शिऊर यांनी सर्वोच्च बोली बोलल्याने त्यांना बावीस लाख 29 हजार 800 रुपयांना बहाल करण्यात आला असून हि प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन पध्दतीने पूर्ण झाली आहे. मात्र धनेगाव ता. देवणी येथील कुमार रविंद्र पाटिल यांच्याकडून राजरोसपणे अवैध मार्गाने माझ्या लिलाव क्षेत्रातील वाळूची उचल करून विक्री करत आहेत. याबाबतची विचारणा केली असता नदी तुझ्या बापाची नाही.. तू टेंडर घेतला म्हणून काय झाले अशी दमबाजी करून वाळू घेऊन जात असल्याची तक्रार तहसीलदाराकडे केली आहे..ही तक्रार देऊन महिना उलटला तरी अद्याप महसूल प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई झाली नाही त्यामूळे माझे डिपॉझिट व भरलेले पैसे परत द्यावे अशी मागणी पटेल ट्रेडर्सचे मालक महामुद पटेल यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्याकडे केली आहे. ऑनलाइन पद्धतीने चलन भरून वाळू उचलण्याचा अधिकार फक्त मला असताना चोरट्या मार्गाने दमदाटी व आरोगंडपणा करत अवैधरित्या वाळूचा उपसा केला जात असल्याचे त्यांची तक्रार आहे याबाबत अद्याप कोणतेही कारवाई झाली नाही. निलंगा तालुक्यात वाळूमाफियाचा राजरोस वाळूचा गोरख धंदा सुरू आहे. कोट्यावधी रुपयाचा महसूल बुडवून प्रशासनाला हाताशी धरून लाभासाठी केला जातोय खटाटोप... दिवसा सुद्धा बोटीद्वारे वाळू उपसा सुरू आहे, याकडे प्रशासनाचे अर्थपूर्ण व्यवहारामुळे सपशेल दुर्लक्ष केले जात आहे.