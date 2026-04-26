Tembhapuri Dam Tragedy: टेंभापुरी धरणात १९ वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू; प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा आरोप

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पात पोहण्यासाठी गेलेल्या १९ वर्षीय तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता. २६) सायंकाळच्या सुमारास घडली. प्रिन्स आशेर श्रीसुंदर (वय १९, रा. शांतीनगर, छावणी, छत्रपती संभाजीनगर) असे मृत तरुणाचे नाव असून या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रिन्स श्रीसुंदर हा आपल्या मित्रांसह टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पावर पोहण्यासाठी गेला होता. मात्र त्याला व्यवस्थित पोहता येत नसल्याने तसेच धरणातील पाण्याची खोली व प्रवाहाचा अचूक अंदाज न आल्याने तो अचानक खोल पाण्यात गेला आणि बुडाला. ही बाब लक्षात येताच त्याच्या मित्रांनी व परिसरातील नागरिकांनी आरडाओरड करत मदतीचा प्रयत्न केला.घटनेची माहिती मिळताच वाळूज पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने शोधमोहीम सुरू केली. काही वेळाने प्रिन्सला पाण्याबाहेर काढण्यात आले. त्याला तातडीने लिंबे जळगाव येथील टोलनाका परिसरातील CSMSS रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केले. पुढील शवविच्छेदनासाठी मृतदेह घाटी रुग्णालयात पाठविण्यात आला असून पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..आमदारांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष?दरम्यान, टेंभापुरी मध्यम प्रकल्प परिसरात वाळूज औद्योगिक वसाहती तसेच शहरातून मोठ्या संख्येने तरुण पोहण्यासाठी येत असल्याचे चित्र कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांनी आमदारामार्फत संबंधित विभागाकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या.तसेच आमदार प्रशांत बंब यांनीही नांदूर मधमेश्वर पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देत या ठिकाणी सुरक्षेची उपाययोजना करावी, तसेच तरुणांना धरणात उतरण्यास प्रतिबंध घालावा, अशा स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. मात्र संबंधित विभागाने या पत्राची दखल घेतली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे..सूचना करूनही पहिलाच बळी; नागरिकांमध्ये संताप...स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच हा प्रकार घडल्याचा आरोप करत नागरिकांनी संताप व्यक्त करत आहे. टेंभापुरी धरण परिसरात कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था, सूचना फलक किंवा देखरेख नसल्यामुळे अशा घटना घडण्याची शक्यता वाढल्याचेही ग्रामस्थांनी सांगितले.या घटनेनंतर संबंधित विभागाने तात्काळ उपाययोजना करून धरण परिसरात सुरक्षा वाढवावी, इशारा फलक लावावेत आणि पोहण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.