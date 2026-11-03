मराठवाडा

Adul Accident: दिवाळीचा बाजार करून परतताना अपघात; आडूळमध्ये अपेरिक्षा पलटी, एकाचा मृत्यू अन् आठ जण गंभीर

One Killed Eight Injured as Rickshaw Overturns on Adul Road: आडूळ-गेवराई रस्त्यावर भीषण अपघात; अपेरिक्षा उलटून ज्येष्ठ प्रवाशाचा मृत्यू, आठ जण जखमी
Adul Gevrai Budruk Road Accident Claims One Life Eight Seriously Injured as Auto Rickshaw Overturns During Diwali Return

Adul Gevrai Budruk Road Accident Claims One Life Eight Seriously Injured as Auto Rickshaw Overturns During Diwali Return

esakal

मुनाफ शेख
Updated on

आडूळ: समोरून येणाऱ्या ट्रॅक्टरचा अंदाज न आल्याने अपेरिक्षा चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटून रिक्षा पलटी झाल्याने एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात मंगळवारी (ता. ३) दुपारी चारच्या सुमारास आडूळ-गेवराई बुद्रुक रस्त्यावरील आडूळ खुर्द शिवारात घडला.

Loading content, please wait...
accident
accident death
accident case
auto rickshaw violations