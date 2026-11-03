Adul Accident: दिवाळीचा बाजार करून परतताना अपघात; आडूळमध्ये अपेरिक्षा पलटी, एकाचा मृत्यू अन् आठ जण गंभीर

आडूळ: समोरून येणाऱ्या ट्रॅक्टरचा अंदाज न आल्याने अपेरिक्षा चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटून रिक्षा पलटी झाल्याने एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले. हा अपघात मंगळवारी (ता. ३) दुपारी चारच्या सुमारास आडूळ-गेवराई बुद्रुक रस्त्यावरील आडूळ खुर्द शिवारात घडला..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवाळीचा बाजार आटोपून काही प्रवासी गेवराई बुद्रुक येथे परतत होते. त्यांना घेऊन अपेरिक्षा क्रमांक एमएच २० ईके ९५६१ आडूळकडून गेवराई बुद्रुकच्या दिशेने जात होती. आडूळ खुर्द शिवारात समोरून ट्रॅक्टर येत असताना त्याचा अंदाज न आल्याने रिक्षाचालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. त्यानंतर रिक्षा रस्त्यावर पलटी झाली..या अपघातात रिक्षातील निवृत्ती कडूबा खरात (वय ७०, रा. गेवराई बु., हल्ली मुक्काम मुंबई) यांचा गंभीर दुखापत झाल्याने मृत्यू झाला. तर गंगाधर पांढरीनाथ आगळे (वय ६५), मालनबाई रावसाहेब आगळे (वय ७०), कासाबाई विनायक साबळे (वय ५०), राणी गणेश साबळे (वय ३०), शीतल गणेश साबळे (वय १०), बाबुराव शेषराव वाघ (वय ७२) आणि हरिचंद्र मनोहर वाघ (वय ६४) यांच्यासह रिक्षाचालक जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी... अपघाताची माहिती मिळताच आडूळ येथील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले. अपघातामुळे काही काळ घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी झाली होती. या घटनेची नोंद पाचोड पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार रणजितसिंग दुल्हत पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.