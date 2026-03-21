Aadul News : आडूळ परिसरात रमजान ईद उत्साहात; ईदगाह मैदानावर सामूहिक नमाज, सर्वधर्मीयांचा सहभाग

आडूळ : आडूळ (ता. पैठण) व परिसरात शनिवारी (ता. २१) रोजी मुस्लिम समाजबांधवांचा पवित्र सण ईद-उल-फितर मोठ्या उत्साहात व आनंदाच्या वातावरणात साजरा करण्यात आला..सकाळी ९.१५ वाजता येथील ईदगाह मैदानावर मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येऊन रमजान ईदची विशेष नमाज अदा केली. यावेळी मौलाना रिजवान मनियार यांनी बयान (प्रवचन) केले. नमाज व दुआ मौलाना वसीम नदवी यांनी अदा केली, तर खुदब्याचे पठण मौलाना अब्दुल अलीम तांबोळी यांनी केले..भिवंडीत रमजान ईद साजरी.ईदच्या निमित्ताने गावातील हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन समाजबांधवांनी मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा देत सामाजिक ऐक्याचे दर्शन घडविले. सणानिमित्त सर्वत्र आनंदाचे व बंधुत्वाचे वातावरण पाहायला मिळाले..ईदगाह मैदानावर सुरक्षेच्या दृष्टीने पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलीस उपनिरीक्षक शेषराव चव्हाण, संदीप जाधव यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता..आडूळसह रजापूर, एकतुनी, ब्राम्हणगाव, पांढरी पिंपळगाव, घारेगाव, पारुंडी आदी ठिकाणीही ईद शांततेत व उत्साहात साजरी करण्यात आली..शुरखुर्म्याची विशेष मेजवानीनमाज पठण नंतर गावातील इतर समाज बांधना मुस्लीम समाज बांधवांनी घरी बोलावून शुरखुर्म्याची विशेष मेजवानी दिली.