Adul Gram Panchayat scam: आडूळ ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराविरोधात आमरण उपोषण; तरुणांचा एल्गार, निष्पक्ष चौकशीची मागणी

आडूळ : पैठण तालुक्यातील आडूळ बुद्रुक ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या चौकशीच्या मागणीसाठी गावातील तरुणांनी आक्रमक भूमिका घेत ग्रामपंचायतीविरोधात एल्गार पुकारला आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून जामवाडी तांडा येथील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन चव्हाण यांनी मंगळवारी (ता. ४) ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. संबंधित कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे..गेल्या तीन वर्षांपासून ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक नसून विविध विकासकामांच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. सरपंचांनी ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या कथित बनावट सह्या करून विविध विकासकामांची बिले सादर केली. प्रत्यक्षात कामे न करता ती पूर्ण झाल्याचे दाखवून शासनाचा निधी खर्च करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसतानाही ते उभारल्याचे दाखवून निधी काढण्यात आल्याचा, बाजारतळ स्वच्छतेच्या नावाखाली अवास्तव बिले सादर करण्यात आल्याचा तसेच इतर अनेक विकासकामांमध्येही अनियमितता झाल्याचा आरोप सचिन चव्हाण यांनी केला आहे. .या सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. उपोषणाला गावातील युवक व ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. माजी पंचायत समिती सदस्य शुभम पिवळ, उपसरपंच भाऊसाहेब पिवळ, माजी उपसरपंच जाहेर शेख, नारायण पिवळ, लहू राठोड, हारुण पठाण, शेरू बागवान, सलीम आत्तार, अनिल बनकर, राहुल भालेराव, सुधीर भालेराव, वहिद शेख, शोहेब पठाण, किरण शेलार यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपोषणस्थळी उपस्थित होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार रणजितसिंग दुल्हत यांनी ग्रामपंचायत कार्यालय परिसरात चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे. या आंदोलनामुळे ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून प्रशासन याची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देणार का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे..प्रमुख मागण्या◾ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करावी.◾विकासकामांच्या सर्व खर्चाची लेखापरीक्षणाद्वारे पडताळणी करावी.◾दोषी आढळणाऱ्या संबंधितांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी.◾ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणावी.."ग्रामपंचायतीच्या अनेक कामांमध्ये सदस्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या कथित खोट्या सह्या करून निधी खर्च करण्यात आला. या सर्व गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेणार नाही."सचिन चव्हाण (उपोषणकर्ते).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.