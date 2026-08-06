Paithan Village Protest: आडूळ ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात १५ दिवसांत चौकशीचा अहवाल देण्याचे लेखी आश्वासन; सचिन चव्हाण यांचे आमरण उपोषण मागे

आडूळ : पैठण तालुक्यातील आडूळ बुद्रुक ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन चव्हाण यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण अखेर गुरुवारी (ता. ६) प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेतले. कथित गैरव्यवहाराची १५ दिवसांत सखोल चौकशी करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर उपोषणाची सांगता करण्यात आली..सचिन चव्हाण यांनी मंगळवारी (ता. ४) सकाळपासून आडूळ ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले होते. ग्रामपंचायतीतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी, संबंधितांवर कठोर कारवाई आणि ग्रामस्थांना न्याय मिळावा, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते..आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी उपोषणाला गावकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. गुरुवारी सकाळी आडूळ येथील व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने संपूर्ण बाजारपेठ बंद ठेवून आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. तसेच ग्रामपंचायतीतील सर्व सदस्यांनीही लेखी स्वरूपात उपोषणाला पाठिंबा दर्शविल्याने आंदोलन अधिक तीव्र झाले. वाढता जनसमर्थन लक्षात घेऊन प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेत आंदोलकांशी चर्चा केली..दुपारी झालेल्या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत विभाग चंद्रहार ढोकणे, पैठण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी मनोरमा गायकवाड, गट सहाय्यक अधिकारी राजेश कांबळे, विस्तार अधिकारी बळीराम राठोड आणि शाखा अभियंता ऋषभ धुमाळ यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. या वेळी कथित गैरव्यवहाराची १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले..लेखी आश्वासनानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हस्ते सचिन चव्हाण यांना ज्यूस पाजून आमरण उपोषणाची सांगता करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्या रूपाली अभिजित तवार, माजी पंचायत समिती सदस्य शुभम पिवळ, पंचायत समिती सदस्या कासाबाई कोल्हे, शिवसेना तालुका महिला आघाडी प्रमुख ज्योती पठाडे, उपसरपंच भाऊसाहेब पिवळ, उपसरपंच जाहेर शेख, सरपंच बबन भावले, ग्रामविकास अधिकारी नारायण पडूळे, नारायण पिवळ, मोहसीन तांबोळी, अशोक भावले, अश्पाक पठाण, हारुण पठाण यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर गावात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी दिवसभर बंदोबस्त ठेवला..बाप गावासाठी लढतोय... आणि लेक बापासाठी रडतेय...!गावाच्या न्यायासाठी आमरण उपोषणाला बसलेल्या सचिन चव्हाण यांच्या गळ्यात त्यांचा अवघ्या तीन वर्षांचा चिमुकला धावत जाऊन बिलगला आणि ढसाढसा रडू लागला. हे भावनिक दृश्य पाहून उपोषणस्थळी उपस्थित ग्रामस्थ आणि समर्थकांचेही डोळे पाणावले. एका बाजूला गावाच्या न्यायासाठी सुरू असलेला संघर्ष आणि दुसऱ्या बाजूला वडिलांपासून दूर राहण्याची वेदना व्यक्त करणारा निरागस लेक, हा क्षण उपस्थितांच्या मनाला चटका लावून गेला.."प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिले असले, तरी निश्चित मुदतीत निष्पक्ष चौकशी झाली नाही, तर मी पुन्हा आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारणार आहे."सचिन चव्हाण, उपोषणकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.