Adul house Burglary News: आडूळमध्ये घरफोडी; सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास, १.०४ लाखांचा ऐवज चोरीला

आडूळ : आडूळ परिसरात घरफोडीची घटना उघडकीस आली असून अज्ञात चोरट्यांनी घरात शिरून सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह सुमारे १ लाख ४ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना गुरुवारी (ता. ९) रोजी सकाळी उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून स्थानिक गुन्हे शाखेसह पाचोड पोलीस तपास करत आहेत..पाचोड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी जितेंद्र सुधाकर वायकोस (वय ५० वर्षे), रा. जोडवालसा, ता. भोकरदन, जि. जालना, हल्ली मुक्काम आडूळ, ता. पैठण, हे व्यवसायाने व्यापारी असून ते गेल्या अनेक वर्षांपासून आडूळ येथे वास्तव्यास आहेत. ७ एप्रिल २०२६ रोजी ते कुटुंबासह त्यांच्या मूळ गावी जोडवालसा येथे गेले होते. दरम्यान, ९ एप्रिल रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या आडूळ येथील राहत्या घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला व घरातील कपाट उचकटून सोन्याचे व चांदीचे दागिने असा एकूण १,०४,००० रुपयांचा ऐवज लंपास केला. यात सोन्याचे गळ्यातील दागिने, अंगठ्या तसेच चांदीच्या वस्तूंचा समावेश असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखा (ग्रामीण), पाचोड पोलीस, श्वान पथक तसेच ठसे तज्ज्ञांच्या पथकांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. तसेच अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक महादेव नाईकवाडे व रणजितसिंग दुलत करत असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध घेतला जात आहे..दरम्यान, आडूळ परिसरात वाढत्या घरफोड्यांच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवून अशा घटनांना आळा घालावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.