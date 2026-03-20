मराठवाडा

Aadul News : रमजान ईदवर अवकाळी पावसाचे सावट; आडूळ परिसरात पिकांचे मोठे नुकसान

आडूळ परिसरात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे रब्बी पिके व फळबागांचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी संकटात सापडले.
Unseasonal Rain Hits Ahead of Eid Festival

Unseasonal Rain Hits Ahead of Eid Festival

Sakal

मुनाफ शेख
आडूळ : गेल्या दोन दिवसांत आडूळसह परिसरात जोरदार वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस व गारपीट झाल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ऐन रमजान ईदच्या तोंडावर आलेल्या या नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

adul news
rain damage crops
crop damage in rainy season

