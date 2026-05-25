Road Accident: देगलूर-नांदेड रस्त्यावर भरधाव टिप्परची दुचाकीला समोरासमोर धडक; वाघमारे गंभीर जखमी

देगलूर : देगलूर ते नांदेड रोडवर भरधाव वेगात रेती वाहतूक करणाऱ्या टिप्परने समोरून येणाऱ्या दुचाकीस्वाराला समोरासमोर जोराची धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला ही घटना बागन टाकळी नजीक सोमवारी ता.२५ मे रोजी दुपारी घडली..या संदर्भात पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार प्रकाश मल्हारी वाघमारे, वय ५० वर्ष, रा. मुजळगा (नवीन आबादी) हे एम.एच. २६Q ९७८९ क्रमांकाच्या मोटारसायकलवरून देगलूर वरून आपल्या मुजळगाव या गावी जात असताना एम.एच २६ सि.एच. ८३७२ क्रमांकाच्या अशोक लेलँड रेतीची वाहतूक करणाऱ्या टिप्परने त्यांना समोरून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की दुचाकी चक्काचूर होऊन रस्त्याच्या कडेला फेकली गेली..या अपघातात वाघमारे यांच्या डोक्याला व पायाला गंभीर दुखापत झाली. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी त्यांना तात्काळ देगलूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र प्रकृती चिंताजनक बनल्याने प्राथमिक उपचारानंतर पुढील उपचारासाठी नांदेडला हलविण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक सूर्यमोहन बोलमवाड यांनी दिली..अपघातानंतर देगलूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन टिप्पर व दुचाकी ताब्यात घेतली आहे. टिप्पर चालकाविरुद्ध भा.दं.वि. मोटार वाहन कायद्याच्या संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.