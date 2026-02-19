Yermala News : अफू की खसखस लागवड, अज्ञान की गुन्हा? धाराशिव जिल्ह्यातील पोलिस कारवायांमागे कायदा की राजकारण

येरमाळा - धाराशिव जिल्ह्यात अफूच्या बेकायदेशीर लागवडीविरोधात पोलिसांनी सुरू केलेल्या विशेष मोहिमेमुळे ग्रामीण भागात मोठी खळबळ उडाली आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे विविध तालुक्यांतील शेतांवर छापेमारी करत अफूची लागवड उध्वस्त करण्यात येत असून, अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यानुसार थेट गुन्हे दाखल होत आहेत..मात्र या कारवाईत अज्ञानामुळे अडकलेला शेतकरी आणि गुन्हेगारी हेतूने लागवड करणारे यामध्ये फरक केला जातो आहे का? असा मूलभूत प्रश्न आता ऐरणीवर आला असला तरी पोलिसांची कारवाई राजकीय तक्रारीतून तर होतं नाही ना अशा संशयाच्या भोवऱ्यात पोलीस कारवाई येत आहे.धाराशिव जिल्ह्यात बेकायदेशीर अमली पदार्थांच्या लागवडीविरोधात पोलिसांनी विशेष मोहीम हाती घेतली असून, गुप्त माहितीच्या आधारे विविध भागांत सातत्याने कारवाया करत अफूची बेकायदेशीर लागवड करणाऱ्या शेतीवर कठोर कारवाई सुरु असुन हि सुरूच राहणार असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..धाराशिव जिल्ह्यात जिल्हा परिषद,पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी वाशी तालुक्यातील दसमेगाव, नंतर दोन दिवसांनी कळंब तालुक्यातील कण्हेरवाडी, एक दिवसांनी पानगाव, पाच दिवसांनी लोहाटा पश्चिम, धाराशिव तालुक्यातील खेड गावात आठवड्याच्या फरकाने शेतकऱ्याने परवानगी न घेता अफू आमली पिकाची लागवड केल्याने कारवाई करण्यात आली आहे.मात्र घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या अनेक मसाले पदार्थाची लागवड शेतकरी करत असतात.त्यापैकी खसखस लागवड म्हणजे अफूची पिकं लागवड करणे हे शेतकऱ्यांना माहिती आहे का, रब्बी हंगामात शेतकरी मोहरी, बडीशोपची कडधान्य पिकाची जशी अंतर पीक म्हणुन लागवड करतो..तशी खस खस पिकाची लागवड करत असतील तर प्रत्यक्षात त्यांना खसखस लागवड बेकायदेशीर आमली पदार्थाची शेती गुन्हेगारी ठरू शकते याची त्यांना माहिती असती तर जिल्ह्यात वाशी तालुक्यातील दसमेगावात कारवाई होताचा कण्हेरवाडी,पानगाव,खेड,लोहटा पूर्व येथील शेतकऱ्यांनी अफूच्या पिकाची तात्काळ विल्हेवाट लावली नसती का?पोलिसांच्या बेधडक कारवाईत छापेमारी मध्ये अफूची ऐवढी लागवड उघडकीस आली असती का एकीकडे कारवाईत आमली कायद्यानुसार विनपरवाना लागवडीची गुन्हा नोंदवला जात आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांनी खसखस (अफूच्या) लागवाडीला परवानगी घेतली तर कायदेशीर परवानगी मिळणार का? असे असंख्य प्रश्न सध्या शेतकऱ्यातून चर्चेत येत आहेत..तर दुसरीकडे नुकत्याच पार पडलेला जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका निकाला नंतर स्थानिक राजकीय तक्रारीतून अफूच्या शेती लागवडीचे प्रकार उघडकीस तर येत नाहीत ना, असा संशय कायदेतज्ञातून व्यक्त केला जात आहे.सध्या शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात असुन अफूच्या लागवड शेतीवर आमलीपदार्थ कायद्याअंतर्गत केल्या कारवाई मुळे शेतकऱ्यांची कुटुंब उद्धवस्त होतील, रस्त्यावर येतील शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा कारवाईच्या बदनामी मुळे मानसिक छळ केला जाईल. त्यामुळे अशा कारवाईत लोकप्रतिनिधिनी हस्तक्षेप करुन अशी प्रकरणेयोग्य पद्धतीने हाताळावी त्यांच्या अज्ञानाचा कुटुंबावर दुरगामी परिणाम होऊ नये..याबाबत आणि जर पोलिसांनी अफूच्या शेतीवर जसे धाडसत्र चालु ठेवण्याचा इशारा दिला. तसा कारवाई केलेल्या शेतकऱ्यातून अफूच्या शेती लागवड आणि अफूच्या अमली पदार्थ खरेदी-विक्री टोळी थेट शेतकऱ्यांच्या संपर्कात आहे का? याची बाजारपेठ कशी खरेदी विक्री करते. त्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात जिल्हा पोलीस प्रशासन यशस्वी होईल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.वीस वर्षानंतर अफूची शेती कारवाई चर्चेतगेल्या वीस वर्षांपूर्वी बीड जिल्ह्यात अफूच्या शेती लागवडीवर मोठ्या प्रमाणात कारवाईच्या घटना घडल्या होत्या. यात अनेक शेतकरी कुटुंब या करावाई मुळे रस्त्यावर आली होती. काही जणांना सहा सहा महिने जमीन न मिळाल्याने तुरुंगात रहावे लागले. आजही कांही लोकांना वीस वर्षानंतर या प्रकरण्याच्या तारखा कराव्या लागत आहेत. तेव्हा धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील वानेवाडी गावात असा प्रकार उघडकीस आला होता..खसखस म्हणजे अफू? शेतकऱ्यांचे अज्ञान की कायदा माहितीची कमतरता?ग्रामीण भागात अनेक शेतकरी घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या मसाल्यांची लागवड करतात. रब्बी हंगामात मोहरी, बडीशेप यासारखी आंतरपिके घेतली जातात. त्याच धर्तीवर काही शेतकरी खसखस पिकाची लागवड करतात. परंतु खसखस हीच अफूची लागवड ठरते आणि ती एनडीपीएस कायद्यानुसार गंभीर गुन्हा आहे, याची स्पष्ट माहिती शेतकऱ्यांना होती का? जर परवानगीशिवाय लागवड बेकायदेशीर असेल, तर परवानगी घेऊन खसखस लागवड करण्याची कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध आहे का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून उपस्थित केला जात आहे..कारवाईमागे राजकीय तक्रारी? की अमलीपदार्थ बाजारपेठ,टोळ्यांचा पर्दाफाश होणार?नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर,काही कारवाया स्थानिक राजकीय तक्रारीतून झाल्या नसतील ना, असा संशय कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. तर दुसरीकडे,शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात असताना,अमली कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झाल्यास संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप करून अज्ञानातून झालेल्या प्रकरणे वेगळी काढावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.कारवाईपूर्वी ग्रामसभा, मार्गदर्शन आणि नोटीस गरजेची शेतकरी संघटना, ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून एकमुखी मागणी पुढे येत आहे..पोलीस प्रशासनाने गावोगावी ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामसभा घेऊन जनजागृती मोहीम घ्यावीअफू (खसखस) लागवड म्हणजे काय,ती बेकायदेशीर का आहे,कोणत्या कायद्यांत गुन्हा होतो याचे सोप्या भाषेत मार्गदर्शन करावे. कारवाई पूर्वी लेखी सूचना, नोटिसा आणि जनजागृती फलक लावावेत फक्त धाडसत्र आणि गुन्हे दाखल करण्याऐवजी, प्रथम जनजागृती आणि नंतर कारवाई हा मानवी दृष्टिकोन स्वीकारावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.. 