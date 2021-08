'...पण मला कदाचित जगता आलं नाही', फेसबुक पोस्ट करत तरुणाची आत्महत्या

-ज्ञानेश्वर बोरुडे

लोहगाव (औरंगाबाद): पैठण तालुक्यातील अमरापूरवाघुडी येथील रहिवासी अखिल भारतीय छावा युवक संघटना पैठण तालुका अध्यक्षाने आत्महत्या केली आहे. फेसबूकवर पोस्ट करत अहमदनगर-औरंगाबाद मार्गावर कागुनी फाट्याजवळ भरधाव एस.टी.समोर उडी मारून जिवन संपवल्याची घटना मंगळवार (ता.१७) सांयकाळी घडली. महेश कारभारी शिदे. (वय २३) असे तरुणाचे नाव आहे.

या घटनेबाबत मिळालेली माहिती अशी, महेश शिंदे हा तरुण अमरापूरवाघुडी येथून मोटारसायकलने घरी कोणाला काहीही न सांगता मंगळवारी (ता.१७) सकाळी दहा वाजेदरम्यान बाहेर गावी निघून गेला. त्याने फेसबूक अकाउंटवर एक पोस्ट करत आत्महत्या करत असल्याचे सांगितले. ती पोस्ट पुढीलप्रमाणे-

'आयुष्य खूप छान आहे पण त्याचे जवळचे लोक sobat असतिल तर माझही आयुष्य खूप सुंदर होत ..पण मला कदाचित जगता आलं नाही मी माझ्या चुकीमुळे जगलो नाही...मला जगता आल नाही...khup प्रेमाचे लोक भेटले..माझे मित्र तर एवढे ना की.कोणाचा जीव घेतील मी म्हणलो तर...पण असो...माझ्या आयुष्यात..खूप त्रास आहे...जो मी konala sangu shakat nhi......pn mazi ek echha ahe mazya मृत्यु ला कोणालाही जबाबदार ठरवू नये... मी मझ्या त्रासामुळे मरतोय... माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या सगळ्या मझ्या जिवलागांना खूप खूप धन्यवाद... thank u so much all'

वरील फेसबूक पोस्ट करून सांयकाळी औरंगाबाद-जालना भरधाव एस.टी.बससमोर उडी घेवून आत्महत्या केली. स्थानिकांनी तत्काळ महेश यास जखमी अवस्थेत नेवासा ग्रामीण रूग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय आधिकाऱ्यांनी तपासणी करून मयत घोषित केले. या घटनेची माहिती मिळताच छावाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर शिरवत, किरण काळे, नातेवाईक संजय शिदे, आदी पदाधिकाऱ्यांनी धाव घेतली. दरम्यान दुपारी अमरापूरवाघुडी येथे मयत महेशवर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.