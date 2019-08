मोठ्या प्रतिक्षेनंतर जालना जिल्ह्यात पावसाची हजेरी

जालना : जिल्ह्यात मोठ्या खंडानंतर दहा मंडळात शुक्रवारी (ता. 30) पहाटे पावसाने हजेरी लावली. अंबड तालुक्यातील वडीगोद्री मंडळात अतिवृष्टी झाली असून, तब्बल 102 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात यंदा अल्प पाऊस झाला आहे. एक जून ते (ता. 30) ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यात 406.79 मिलिमीटर पाऊस होणे अपेक्षित आहे. मात्र आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ 288.79 मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. परिणाम जिल्ह्यातील खरीप पीके धोक्यात आलेत. तसेच पाण्याचा ही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यात मागील काही दिवसांपासून जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळाची चाहुल लागली आहे. दरम्यान मोठ्या खंडानंतर शुक्रवारी पहाटे अंबड, घानसावंगी आणि परतुर तालुक्यातील दहा मंडळात पावसाने हजेरी लावली.

यात अंबड तालुक्यातील वडीगोद्री मंडळात सर्वधिक 102 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. तर गोंदी मंडळात 36 मिलि मीटर, सुखपुरी मंडळात 26 मिलिमीटर व जामखेड मंडळात 13 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. घनसावंगी तालुक्यातील तीर्थपुरी मंडळात 15 मिलि मीटर, कुंभारीपिंपळगाव मंडळात 10 मिलि मीटर, घनसावंगी व अंतरवली टेंम्बी मंडळात प्रत्येकी सहा मिलि मीटर पावसाची नोंद झाली आहे. तर परतुर तालुक्यातील श्रीष्टी मंडळात 15 मिलिमीटर व सातोना मंडळात 11 मिलि मीटर पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील केवळ दहा मंडळात पाऊस झाला असून, 39 मंडळात पावसाने शुक्रवारी पहाटे ही हुलकवणी दिली आहे.

