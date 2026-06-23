ZP School : ‘सकाळ’ला ऑनलाईन बातमी येताच बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेसह सर्वच शाळा सकाळच्या सत्रात भरणार; शिक्षण विभागाकडून निघाले आदेश

परळी वैजनाथ - लांबलेला पाऊस, कडक ऊन व मोठ्या तापमानामुळे बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेसह खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळा सकाळच्या सत्रात भरवाण्याचा आदेश बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने काढले आहेत. सोमवारी (ता. २२) बीड जिल्ह्यातील फक्त जिल्हा परिषद शाळा सकाळच्या सत्रात भरवण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. याबाबत ’सकाळ’च्या ऑनलाईनला बातमी येताच व ती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताच या आदेशात बदल केला गेला आहे. .बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सोमवारी (ता. २२) ‘अलनिनो’च्या प्रभावामुळे यंदा जून सरत येवूनही बीड जिल्ह्यात पावसाला सुरूवात झाली नाही, वातावरणात झालेला बदल, पडणारे कडक ऊन व मोठ्या तापमानामुळे विद्यार्थ्यांची शाळेत गैरसोय होत आहे.गेल्या १५ जूनपासून जिल्ह्यात शाळा सुरू झाल्या आहेत. अनेक शाळेमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पोषण आहार शिजवण्यासाठी पाणी दुरवरून आणावे लागत आहे. उष्माघाताच्या घटना घडत आहेत. इतर आरोग्यविषयक समस्याही निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे..त्याअनुषंगाने विविध शिक्षक, शिक्षकेत्तर संघटनांनी जिल्ह्यातील शाळेच्या वेळेत बदल करण्याची मागणी शिक्षण विभागाकडे केली होती. एकूण परिस्थिती पहाता सोमवारी (ता. २२) बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशात तुर्तास जिल्ह्यातील केवळ जिल्हा परिषदेच्या शाळा मंगळवार (ता. २३) पासून पुढील आदेशापर्यंत सकाळच्या सत्रात भरवण्यात याव्यात, शाळेची वेळ सकाळी ८ ते १२.३० अशी ठेवण्यात यावी असे आदेश बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने काढले होते. या आदेशाची कार्यवाही करून अहवाल या कार्यालयास देण्याचे आदेशात नमूद केले गेले होते..जिल्ह्यातील वाढते तापमान व कडक ऊन लक्षात घेवून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांबरोबर इतर व्यवस्थापनाच्या शाळांची वेळ सकाळच्या सत्रातच ठेवली जावी अशी मागणी पालक, शिक्षक संघटनांकडून केली गेली होती. जिल्हा परिषदेने काढलेला हा आदेश जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठीच का काढला? इतर व्यवस्थापनाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना कडक ऊन व वाढत्या तापमानाचा त्रास होत नाही का? असा सवाल पालक, शिक्षक, संघटना उपस्थित केला होता. याबाबत शिक्षण विभागाने त्वरित निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली होती.याबाबत सकाळच्या ऑनलाईनला बातमी येताच आता जिल्हा परिषदेसह सर्वच शाळांच्या वेळात बदल करण्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने सुधारित आदेश काढले आहेत. यामुळे बीड जिल्ह्यातील विद्यार्थी, पालक, संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.