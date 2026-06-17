Beed: लग्न ठरलं, पत्रिका छापल्या; पण ‘अग्निवीर’ निघाला विश्वासघातकी

बीड: लग्नाची तारीख पक्की झाली, अक्षतांची खरेदी झाली आणि वऱ्हाडींना आमंत्रण देण्यासाठी लग्नपत्रिकाही छापून तयार होत्या. मंगलाष्टकांचे सूर ऐकण्यासाठी संपूर्ण कुटुंब आतुर झाले होते. पण, ऐनवेळी नवरदेवाने आपले खरे रंग दाखवले आणि एका निष्पाप तरुणीच्या आयुष्यातील आनंदाचा मांडव एका झटक्यात कोसळला. .लग्न करण्याचे मोठे आमिष दाखवून एका २४ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार केल्याची आणि त्यानंतर ऐन लग्नाच्या तोंडावर उघड नकार देत ४ लाख रुपयांचा गंडा घातल्याची धक्कादायक घटना बीड जिल्ह्यातील परळी तालुक्यात उघडकीस आली. या प्रकरणातील मुख्य खलनायक दुसरा-तिसरा कोणी नसून, चक्क भारतीय सैन्यात अग्निवीर म्हणून शपथ घेतलेला भरत चंद्रकांत तोंडे (रा. सोनीमोहा, ता. धारूर) होता..IND A vs AFG A: दोन जीवदान मिळूनही वैभव सूर्यवंशी अपयशी ठरला; अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजाने त्याला कसा बाद केला? Video Viral.पीडित तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार, भरत तोंडे याने तिच्याशी लग्न करण्याचे स्वप्न दाखवले होते. मुलीचा विश्वास जिंकण्यासाठी त्याने आपल्या आई-वडिलांसह थेट नातेवाइकांची फौजच मध्यस्थीसाठी उतरवली होती. २० डिसेंबर २०२४ रोजी तो पीडितेच्या गावी गेला आणि माझ्या आई-वडिलांनी तुला तातडीने भेटायला बोलावले आहे, असा खोटा बनाव रचून तिला वडवणी जवळील एका लॉजवर नेऊन आपण लग्न तर करणारच आहोत, असे भावनिक जाळे फेकत तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले..त्यानंतर दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने ६ मे २०२६ ही लग्नाची तारीख धूमधडाक्यात निश्चित झाली. लग्नाची जय्यत तयारी सुरू असताना, माझ्या घराचे बांधकाम सुरू आहे, असे सांगून भरतने मुलीच्या वडिलांकडून चक्क ४ लाख रुपये हुंड्यासारखे उकळले. बस्ता बांधला गेला, पत्रिका वाटप सुरू झाले; मात्र २१ एप्रिल २०२६ रोजी भरतने अचानक पीडितेला फोन करून मला तुझ्याशी लग्न करायचे नाही, काय करायचे ते कर, अशी उघड धमकी दिली. एवढेच नव्हे तर फोन करून त्रास दिलास तर जगू देणार नाही, असा धाकही दाखवला. शेवटी हताश पीडितेने परळी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.तब्बल ५ दिवसांच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपी भरत चंद्रकांत तोंडेंसह कासाबाई तोंडे, चंद्रकांत तोंडे, शिवकन्या मुंडे, दत्ता मुंडे, पवन तोंडे, सुशेन बडे, वनिता भांगे, उत्रेश्वर घोळवे, सचिन फड आणि विकास तोंडे अशा एकूण ११ जणांवर गुन्हा नोंदवला आहे..Navale Bridge: नवले पुलावरील अपघातांना बसणार आळा! लवकरच सुरू होणार नवा पर्यायी मार्ग; प्रवाशांना मोठा दिलासा ....नाहीतर इच्छा मरणाची परवानगी द्यागुन्हा दाखल होऊन महिना उलटला, तरीही राजकीय दबावापोटी परळी पोलिस मुख्य आरोपींना अटक करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा गंभीर आरोप पीडितेने केला आहे. पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून थकलेल्या या तरुणीने ५ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मला न्याय द्या, अन्यथा इच्छा मरणाची परवानगी द्या, अशी आर्त साद घातली.फसवणुकीचे रचले अनोखे मिशनसीमेवर शत्रूंशी दोन हात करण्याचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या या अग्निवीराने परळीत मात्र स्वतःच्या होणाऱ्या पत्नीविरुद्धच फसवणुकीचे मोठे मिशन राबवले. घर बांधण्याच्या नावाखाली सासरच्या माणसांना ४ लाख रुपयांना गंडवून, ऐनवेळी लग्नाच्या मांडवातून पळ काढणाऱ्या या नवरदेवाच्या अजब कारनाम्याची आता बीड जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.