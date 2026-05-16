Farmer Endlife : कर्जबाजारीपणा, आजारपणाने हैराण गंगापूर तालुक्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा विष प्राशन करून जीवनयात्रेला विराम

कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील लखमापूर येथील चंद्रभान कचरू गाढे (वय 54) या अल्पभूधारक शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणा, नैराश्य व आजारपणाला कंटाळून विष प्राशन करून जीवनयात्रा संपवली. शनिवारी (ता. 16) सकाळी ही घटना उघडकीस आली..नेमकं काय घडलं?शुक्रवारी (ता. 15) 'गावात जाऊन येतो' असे सांगून घराबाहेर गेलेले गाढे रात्री उशिरापर्यंत परतले नाहीत. कुटुंबीयांनी शोध घेतला पण सापडले नाहीत. शनिवारी सकाळी 6 वाजता अमळनेर गायरानमधील पाझर तलावात ते मृतावस्थेत आढळले. गंगापूर उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. दुपारी 2 वाजता शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार झाले..एक एकर शेती, डोक्यावर कर्जगाढे यांच्या नावे गट क्र. 92 मध्ये फक्त एक एकर शेती होती. ऊस, कांदा पिकवत होते. खत-बियाण्यांचे वाढते भाव, मजूर दर, शेतमालाला भाव नाही यामुळे शेती तोट्यात होती. लखमापूर विविध सेवा संस्थेचे 26000 हजार कर्ज होते, तसेच इतर काही लोकांचे उसनवारी , कर्ज, पती-पत्नीचे सततचे आजारपण,मुलाचे शिक्षण, मुलींची लग्नकार्य,आणि घरात कमावते कोणी नसल्याने त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले.आणि जीवन यात्रा संपवली. त्यांच्या दुःखद निधनाने पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त होत आहे.त्यांच्या मागे वयोवृद्ध आई, आजारी पत्नी, एक मुलगा व दोन विवाहित मुली आहेत. गंगापूर पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे.