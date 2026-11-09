Beed Accident: अपघातात आजोबा, चुलत आजोबांसह नात ठार;आष्टी तालुक्यात कारची दुचाकीला धडक; तिघांवर एकाचवेळी अंत्यसंस्कार

आष्टी (जि. बीड), : ‘आजोबा, दिवाळीला मला कपडे आणि फटाके आणायचेत,’ असा हट्ट करणाऱ्या दहा वर्षांच्या नातीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आजोबा शेतातील कापूस विकण्यासाठी निघाले. मात्र, काळाने वाटेतच घाला घातला. अहिल्यानगर-सोलापूर महामार्गावरील बांभूळगाव फाट्याजवळ भरधाव कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या भीषण अपघातात आजोबा, चुलत आजोबा आणि नात अशा तिघांचा मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. सात) रात्री सातच्या सुमारास ही घटना घडली..आष्टी तालुक्यातील केळसांगवी येथील शेतकरी सुदाम मारुती पडोळे यांनी शेतात कापसाचे पीक घेतले होते. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी सायंकाळी सुदाम पडोळे आणि त्यांचे भाऊ देवीदास पडोळे यांनी कापसाच्या गाठी मालवाहू रिक्षातून मिरजगाव येथे विक्रीसाठी पाठवल्या. त्यानंतर सुदाम पडोळे (वय ५५), देविदास पडोळे (वय ५५) आणि सुदाम यांची नात श्रेया विशाल पडोळे (वय १०) हे तिघे दुचाकीवरून रिक्षाच्या मागे निघाले..दरम्यान, बांभूळगाव फाट्याजवळ पाठीमागून भरधाव वेगाने आलेल्या कारने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. या अपघातात तिघेही गंभीर जखमी झाले. त्यांचा मृत्यू झाला. धडकेची दुचाकीचे तुकडे झाले. अपघातानंतर मदत करण्याऐवजी कारचालक घटनास्थळावरून पसार झाला. अपघाताची बातमी केळसांगवी गावात पोचताच शोककळा पसरली. एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाल्याने गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. गावात अनेक घरांमध्ये चूलही पेटली नाही. रविवारी तिघांवर एकाच वेळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले..चिमुकलीवरही काळाचा घालासुदाम पडोळे यांचा मुलगा विशाल यांचे काही वर्षांपूर्वीच अकाली निधन झाले होते. त्यामुळे त्यांची एकुलती एक मुलगी श्रेया हिचा सांभाळ आजोबा सुदाम करत होते. दिवाळीला कपडे आणि फटाके घेण्याचा तिचा हट्ट पुरवण्यासाठी आजोबा कापूस विक्रीसाठी निघाले होते. मात्र, या अपघातात आजोबांसह नातीचाही दुर्दैवी अंत झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.