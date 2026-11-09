मराठवाडा

Beed Accident: अपघातात आजोबा, चुलत आजोबांसह नात ठार;आष्टी तालुक्यात कारची दुचाकीला धडक; तिघांवर एकाचवेळी अंत्यसंस्कार

Ahilyanagar Solapur Road Accident : अहिल्यानगर-सोलापूर महामार्गावरील बांभूळगाव फाट्याजवळ कारच्या धडकेत एकाच कुटुंबातील आजोबा, चुलत आजोबा आणि दहा वर्षांच्या नातीचा मृत्यू झाला. दिवाळीसाठी कपडे आणि फटाके घेण्याची नातीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आजोबा कापूस विक्रीसाठी निघाले होते.
A car-bike collision near Bambhulgaon Phata claims the lives of three members of a family.

A car-bike collision near Bambhulgaon Phata claims the lives of three members of a family.

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सकाळ वृत्तसेवा
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आष्टी (जि. बीड), : ‘आजोबा, दिवाळीला मला कपडे आणि फटाके आणायचेत,’ असा हट्ट करणाऱ्या दहा वर्षांच्या नातीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आजोबा शेतातील कापूस विकण्यासाठी निघाले. मात्र, काळाने वाटेतच घाला घातला. अहिल्यानगर-सोलापूर महामार्गावरील बांभूळगाव फाट्याजवळ भरधाव कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या भीषण अपघातात आजोबा, चुलत आजोबा आणि नात अशा तिघांचा मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. सात) रात्री सातच्या सुमारास ही घटना घडली.

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