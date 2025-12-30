Latur Crime : अहमदपूर तहसील कार्यालयात बनावट सह्या, शिक्के वापरून फसवणूक; सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

अहमदपूर : येथील तहसील कार्यालयाची बनावट शिक्के, खोटे आदेश व खोट्या स्वाक्षरी केल्याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार अभिलाष महादेव जगताप यांच्या फिर्यादीवरून अहमदपूर पोलीस ठाण्यात ६ जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नगरपालिकेत जन्म मृत्यू नोंद प्रमाणपत्र एक वर्षाच्या कालावधीत मुख्याधिकारी देऊ शकतात परंतु जन्म मृत्यूच्या घटनेला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला व नगरपालिकेतील जन्म मृत्यू नोंद प्रमाणपत्र काढावयाचे असल्यास तहसीलदारांचे प्रपत्र आवश्यक असते. आरोपींनी 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत एकूण 311 लोकांना तहसीलदार यांच्या बनावट सह्या, कार्यालयाची बनावट शिक्के व आदेश शासनाची मोठी फसवणूक केली. याप्रकरणी नायब तहसीलदार अभिलाष जगताप यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर पोलीस निरीक्षक विनोद मेत्रेवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अहमदपूर येथील पापुलर झेरॉक्सचे चालक अफरोज शेख, अली ऑनलाइन सेंटरचे फसाहत मिर, नॅशनल ऑनलाइनचे मतीन शेख, निसार खुरेशी, गौस मनियार, बिलाल मौलाना त्या सहा जणाविरोधात अहमदपूर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. याप्रकरणी यापेक्षा अधिक नागरिकांनी अशी बनावट प्रपत्रे याची पडताळणी केली जाणार असून यामध्ये आणखी दोषी असतील अशा सर्वच ऑनलाईन सेंटर झेरॉक्स सेंटर व या मधे अप्रत्यक्ष समावेश असलेल्या लोकांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे..पोर्श अपघातप्रकरणी दोन पोलिस अधिकारी बडतर्फ.दोषींवर कठोर कारवाई होणार : तहसीलदार उज्वला पांगरकर.प्रशासनाची फसवणूक करणाऱ्या या लोकांच्या विरोधात आम्ही पोलिसांत तक्रार दिली असून, या फसवणुकीमध्ये प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या सर्वच व्यक्ती च्या तक्रारी दिल्या जातील. नागरिकांनी अधिकृत ऑनलाईन केंद्रावरूनच व कागदपत्रे हे सत्य स्वरूपाचे आहेत याची पडताळणी करूनच अशा प्रकारची प्रपत्र घ्यावीत.... उज्वला पांगरकर,तहसीलदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.