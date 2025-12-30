मराठवाडा

Latur Crime : अहमदपूर तहसील कार्यालयात बनावट सह्या, शिक्के वापरून फसवणूक; सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

Ahmadpur Tehsil Fake Signatures : अहमदपूर तहसील कार्यालयात बनावट सह्या, शिक्के व आदेशांमुळे 311 नागरिक प्रभावित; सहा जणांविरोधात पोलिसांत गुन्हा नोंद. प्रशासनाने नागरिकांना अधिकृत दस्तऐवज पडताळणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रा. रत्नाकर नळेगांवकर
अहमदपूर : येथील तहसील कार्यालयाची बनावट शिक्के, खोटे आदेश व खोट्या स्वाक्षरी केल्याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार अभिलाष महादेव जगताप यांच्या फिर्यादीवरून अहमदपूर पोलीस ठाण्यात ६ जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

