Beed News: गतिरोधक जीवघेणे; नागरिकांना मरणयातना; महामार्ग की मृत्यूचा सापळा?, निष्काळजीपणाचा कळस, रुग्णवाहिकेतच होेतेय बाळंतपण

घाटनांदूर: एखादा राष्ट्रीय महामार्ग हा विकासाची वाहिनी मानला जातो, जिथे वाहने वाऱ्याच्या वेगाने धावून वेळ वाचवतात. मात्र, अहमदनगर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावर प्रवास करताना प्रवाशांच्या काळजाचा ठोका चुकत आहे. हा मार्ग आता सुखकर उरला नसून जीवघेणा बनला आहे. .अंबाजोगाई तालुक्यातील शेपवाडी, पिंपळा (धायगुडा) आणि तळणी या गावांच्या हद्दीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निकष धाब्यावर बसवून अनधिकृतरीत्या उभ्या राहिलेल्या गतिरोधकांच्या डोंगरदऱ्यांनी प्रवाशांचे कंबरडे मोडले आहे. या गतिरोधकांवर आदळून कोणी आपले हातपाय गमावत आहे, तर कुणाची रुग्णवाहिका अडकल्याने कुणी श्वास सोडत आहे. पाच वर्षांपूर्वी मोठ्या दिमाखात तयार झालेला हा रस्ता आज रस्ते विकास महामंडळाच्या डोळेझाक वृत्तीमुळे रक्ताने माखला जात आहे..महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अहमदनगर ते हैदराबाद हा महामार्ग प्रवाशांच्या सोयीसाठी तयार केला खरा, पण सुरवातीपासूनच या कामाकडे दुर्लक्ष झाले. सध्या या महामार्गावर अनधिकृत गतिरोधकांचे पीक आले आहे. रात्रीच्या वेळी हे गतिरोधक दिसत नसल्याने भरधाव दुचाकी त्यावर आदळतात आणि भीषण अपघात घडत आहेत. अनेक दुचाकीस्वारांना यामुळे कायमचे अपंगत्व आले आहे.इतकेच नाही तर चारचाकी वाहने आणि ऑटोरिक्षा या गतिरोधकांवर खालून घासल्या जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.सर्वात भयावह परिस्थिती रुग्णवाहिकांची आहे..वेगाने धावणाऱ्या रुग्णवाहिकांना या अनधिकृत अडथळ्यांमुळे वेग मंद करावा लागतो. परिणामी, गंभीर रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत. तातडीच्या उपचाराची गरज असलेले रुग्ण रस्त्यातच प्राण सोडत आहेत, तर अनेक मातांची रुग्णवाहिकेतच प्रसूती होण्याच्या धक्कादायक घटना समोर आल्या आहेत..रुग्णवाहिका चालकांचा संतापअत्यवस्थ रुग्णाला घेऊन जाताना या अनधिकृत गतिरोधकांमुळे आम्हाला वेग कमी करावा लागतो. सेकंद-सेकंद महत्त्वाचा असताना वेळेवर उपचार न मिळाल्याने आमचे रुग्ण दगावले आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया प्राथमिक आरोग्य केंद्र घाटनांदूरचे रुग्णवाहिका चालक गणेश शिंदे यांनी दिली. महामार्गावर रेल्वे गेट नेहमी बंद असणे आणि त्यात या गतिरोधकांचा अडथळा यामुळे परिस्थिती बिकट झाली आहे..यंत्रणेचे 'दिव्य' दुर्लक्षउजनी आरोग्य केंद्राचे चालक अर्जुन मुंडे यांनी सांगितले, की अंबाजोगाई ते घाटनांदूर दरम्यानचे काम अर्धवट असून तळणी व शेपवाडी येथील गतिरोधकांमुळे रुग्णवाहिकेतच महिलांची प्रसूती होत आहे. रस्ते विकास महामंडळाने या अनधिकृत कामांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकांच्या जीवाशी खेळण्यासारखे आहे. हे गतिरोधक तत्काळ न हटवल्यास मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.