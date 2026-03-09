Ahmadpur News : अहमदपूर पंचायत समिती सभापतीपदी सुरज पाटील, उपसभापतीपदी अयोध्या केंद्रे

अहमदपूर - तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व भारतीय जनता पार्टी यांची युती होती. तालुक्यातील पंचायत समितीच्या एकूण बारा जागापैकी सहा जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी तर सहा जागेवर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार उभे होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पाच तर भारतीय जनता पार्टीचे चार असे नऊ पंचायत समिती सदस्य महायुतीचे निवडून आल्याने युतीने पंचायत समितीवर एक हाती सत्ता मिळवली..सोमवार (ता. 9) रोजी झालेल्या सभापती व उपसभापती निवडीमध्ये शिरूर गणातून निवडून आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सुरज पाटील यांची सभापतीपदी तर धानोरा गणातून निवडून आलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या अयोध्या केंद्रे यांची उपसभापती पदी बिनविरोध निवड झाली आहे. निवडीनंतर नुतन सभापती व उपसभापतीचा सत्कार करण्यात आला..सभापतीपदासाठी सुरज पाटील व उपसभापतीपदासाठी अयोध्या केंद्रे यांचे एकमेव अर्ज दाखल झाल्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवड घोषीत करण्यात आली. यावेळी तहसीलदार उज्वला पांगरकर , गटविकास अधिकारी पंकज शेळके, नायब तहसीलदार अभिलाष जगताप यांनी नुतन सभापती व उपसभापतींचा सत्कार केला.सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तालूक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जिल्हा परिषदेच्या तीन व पंचायत समितीच्या पाच जागेवर विजय मिळवीला आहे..दरम्यान, मागील चार वर्षांपासून पंचायत समितीवर प्रशासक राजवट असल्यामुळे अनेक विकासकामे रखडली असून पंचायत समितीचा कारभार अधिक सक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यासाठी कुशल नेतृत्वाची गरज होती. सभापती सुरज पाटील यांनी मागील काळात शिरूर ताजबंदच्या उपसरपंच पदी तर अयोध्या केंद्रे यांनी पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे काम पाहिले आहे..माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब जाधव, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नूतन पंचायत समितीचे कामे जलद गतीने व व्यापक प्रमाणात होतील असे मत नूतन सभापती सुरज पाटील यांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.