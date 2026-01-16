Ahmedpur Accident : शिक्षकाचा होरपळून मृत्यू; कार दुभाजकाला धडकून पेटली

अहमदपूर (जि. लातूर) - दुभाजकाला धडकून कारने पेट घेतल्यामुळे होरपळून येथील शिक्षकाचा मृत्यू झाल्याची घटना अहमदपूर-अंबाजोगाई महामार्गावरील काजळ हिप्परगा (ता. अहमदपूर) गुरुवारी (ता. १५) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. माधव श्रीवाड असे या शिक्षकाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, माधव श्रीवाड हे कारने (मारुती ८००- एमएच २२ एच १९१४) किनगावकडून अहमदपूरच्या दिशेने येत होते. काजळ हिप्परगा शिवारात येताच नियंत्रण सुटल्याने कार दुभाजकाला धडकली. त्यानंतर काही क्षणातच कारने पेट घेतला. आगीचा मोठा लोळ उठल्याने श्रीवाड यांना दरवाजा उघडून बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही. काही प्रवाशांनी मदतीसाठी धाव घेतली, मात्र आगीच्या तीव्रतेमुळे कोणालाही जवळ जाता आले नाही..अहमदपूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अरविंद रायबोले, निरीक्षक विनोद मेत्रेवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विनोद पवार, तयब शेख, राम रामोळे, प्रकाश भोपळे आदी पोलिस कर्मचाऱ्यांसह अहमदपूर नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाचे प्रभारी अधिकारी कैलास सोनकांबळे, अजितकुमार लाळे, प्रकाश जाधव, प्रशांत गायकवाड आदींनी आग नियंत्रणात आणली. या दुर्घटनेत श्रीवाड यांचा गाडीतच होरपळून मृत्यू झाला. कार खाक झाली. पोलिसांनी मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवला..दहा दिवसांपूर्वीही कारमधून धूरयाच ठिकाणापासून शंभर मीटरवरील डुक्कर बंदा परिसरात चार जानेवारीला सकाळी साडेदहाच्या सुमारास माधव श्रीवाड यांच्या कारच्या इंजिनमधून धूर निघला होता. त्यावेळी समयसूचकता दाखवून ते कारमधून बाहेर पडले होते. आजच्या घटनेत नियतीने त्यांना सावरण्याची संधी दिली नाही..आदर्श शिक्षक, कीर्तनकारहीमाधव श्रीवाड हे जिल्हा परिषदेच्या कोपदेव हिप्परगा (ता. अहमदपूर) येथील प्राथमिक शाळेत सहशिक्षक म्हणून कार्यरत होते. मनमिळावून शिक्षक म्हणून त्यांची ओळख होती. अहमदपूर शहरातील टेंभुर्णी मार्गावर त्यांचे किराणा दुकाने होते. श्रीवाड हे केवळ आदर्श शिक्षकच नव्हते, तर ते उत्तम कीर्तनकारही होते..माधव महाराज श्रीवाड गुरुजी म्हणून ते परिसरात प्रसिद्ध होते. त्यांचे ‘आई’ नावाचे यूट्यूब चॅनेल असून त्या माध्यमातून ते आपले विचार जनसामान्यांपर्यंत पोचवत असत. त्यांच्या अपघाती निधनामुळे अहमदपूर शहरासह तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.