Ahmedpur Accident : शिक्षकाचा होरपळून मृत्यू; कार दुभाजकाला धडकून पेटली

दुभाजकाला धडकून कारने पेट घेतल्यामुळे होरपळून येथील शिक्षकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
​अहमदपूर (जि. लातूर) - दुभाजकाला धडकून कारने पेट घेतल्यामुळे होरपळून येथील शिक्षकाचा मृत्यू झाल्याची घटना अहमदपूर-अंबाजोगाई महामार्गावरील काजळ हिप्परगा (ता. अहमदपूर) गुरुवारी (ता. १५) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. माधव श्रीवाड असे या शिक्षकाचे नाव आहे.

