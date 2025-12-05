मराठवाडा

Latur Accident: ट्रक-कारच्या अपघातात दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू

Truck Car Accident: लातूर–नांदेड महामार्गावर झालेल्या भीषण ट्रक-कार अपघातात अहमदपूरमधील दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू झाला. पहाटे दोनच्या सुमारास झालेल्या या धडकेत कारचा चक्काचूर झाला.
Latur Accident

Latur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहमदपूर, (जि. लातूर) : अहमदपूर शहरातील लातूर-नांदेड महामार्गावर ट्रक व कारच्या अपघातात दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी पहाटे घडली.

Loading content, please wait...
Latur
police
car
road accident
Truck
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com