Latur Accident: ट्रक-कारच्या अपघातात दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू

अहमदपूर, (जि. लातूर) : अहमदपूर शहरातील लातूर-नांदेड महामार्गावर ट्रक व कारच्या अपघातात दोन जिवलग मित्रांचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरुवारी पहाटे घडली..रविकुमार तुकाराम दराडे (वय २०), सागर दिलीप ससाणे (वय २०, दोघेही रा. अहमदपूर) अशी मृत युवकांची नावे आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, शिरूर ताजबंद येथून अहमदपूरकडे (एमएच २४ एटी ९७७७) या क्रमांकाच्या कारमधून अहमदपूर येथील रविकुमार तुकाराम दराडे व सागर दिलीप ससाणे हे दोन मित्र पहाटे दोनच्या सुमारास येत होते..यावेळी त्यांच्या कारने लातूर-नांदेड महामार्गावर चेवले टायर्सजवळ रस्त्यावरील ट्रक (के ३२ डी ०९६६) ला पाठीमागून धडक दिली. यामध्ये कारमधील दोन्ही युवकांचा मृत्यू झाला. .Nagpur Accident : ट्रकच्या धडकेत दोन मित्रांचा मृत्यू; एक अभियंता तर दुसरा आंतरराष्ट्रीय कंपनीत कामाला.घटनेसंदर्भात गुलबर्गा येथील ट्रकचालक मुनीर चंदूमिया पाशा (वय ७२) याने अहमदपूर पोलिस ठाण्यात कारने पाठीमागील बाजूने धडक देऊन दीड लाख रुपयांचे नुकसान केल्याचे सांगत गुन्हा दाखल केला असून, तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्रीमंगल करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.