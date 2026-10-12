AI Farming: ‘एआय’तंत्राच्या मदतीने थोपविला दुष्काळ!तटबोरगावच्या शेतकऱ्याने वाचवला १५ एकर ऊस, पाण्याचीही बचत

धाराशिव: धाराशिव जिल्हा हा तसा दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळखला जातो. पावसाचा लहरीपणा, हक्काच्या पाण्याचा अभाव यामुळे येथील शेती नेहमीच संकटात असते. मात्र, कळंब तालुक्यातील तटबोरगाव येथील प्रयोगशील शेतकरी पोपट शितोळे यांनी या स्थितीवर मात करून आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली आहे. व्हीएसआय पुणे आणि रांजणी येथील नॅचरल शुगरच्या सहकार्यातून त्यांनी आपल्या शेतात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (एआय) तंत्रज्ञानाचा यशस्वी प्रयोग करून दुष्काळातही १५ एकरावर ऊस टिकवून दाखवला आहे. ‘एआय’च्या मदतीने दुष्काळ वर्षभरासाठी थोपवला आहे..मोबाइलवर येतो शेताचा रिपोर्ट‘एआय’ तंत्रज्ञानाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते शेतकऱ्याच्या मोबाइलशी जोडलेले आहे. रोज सकाळी सहाला शितोळे यांच्या मोबाइलवर मेसेज येतो. यामध्ये काल दिवसभरात वाऱ्याची दिशा काय होती, शेतातील तापमान किती होते आणि जमिनीतील ओलावा किती आहे, याची सविस्तर माहिती मिळते. पुन्हा सकाळी नऊला आज.‘एआय’तंत्राच्या मदतीने थोपविला दुष्काळ!दिवसभरात पिकासाठी काय करणे आवश्यक आहे, याचा संदेश येतो. जमिनीत ओलावा कमी असेल, तर ‘आज उसाला अर्धा तास किंवा २० मिनिटे पाणी सोडा’, असा संदेश मिळतो. शितोळे तेवढाच वेळ ठिबक चालू करतात. हे तंत्रज्ञान केवळ पाणीच सांगत नाही, तर पिकावर येणाऱ्या संभाव्य रोगराईबद्दल पुढील आठवड्याचे भविष्यही वर्तवते. त्यानुसार कोणती कीटकनाशके-बुरशीनाशके फवारायची, त्यांचे प्रमाण किती असावे, याचीही अचूक माहिती मिळते..काटेकोर जल व्यवस्थापनसर्वसामान्यपणे शेतकरी उसाला ८ ते १० दिवसांनी पाटपाणी देतात किंवा काही शेतकरी ठिबकद्वारे सलग ४ ते ५ तास पाणी सोडतात. त्यातून पाणी, विजेचा वापर वाढतो. ‘एआय’ तंत्रज्ञानामुळे पिकाला गरजेएवढेच पाणी दिले जाते. पारंपरिक पाटपाणी पद्धतीच्या तुलनेत ९० टक्के पाण्याची नासाडी टळली आहे. सर्वसाधारण ठिबकच्या तुलनेत या तंत्रज्ञानामुळे ७० टक्के पाण्याची अतिरिक्त बचत होत आहे..शेती, पाण्याचे गणिततटबोरगाव येथील पोपट शितोळे यांच्या कुटुंबाची एकूण २० एकर शेती आहे. त्यापैकी १५ एकरांवर उसाची लागवड केली आहे. शेतात एक विहीर असून, झरे जिवंत आहेत. सोबतच कूपनलिकाही आहे. त्यातील पाणी विहिरीत सोडून ‘ठिबक’द्वारे उसाला दिले जाते. ऊस हे भरपूर पाणी लागणारे पीक आहे. पूर्वी पाणी देताना अंदाज चुकत असे. मात्र, आता ‘एआय’ तंत्रज्ञानामुळे हे गणित अगदी अचूक बसले आहे. पाण्याचा एकही थेंब वाया जात नाही..अडीच हजारांत तंत्रज्ञान‘एआय’ तंत्रज्ञानाचे शेतात संच बसवण्यासाठी सर्वसाधारणपणे २५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च येतो. मात्र, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) पुणे आणि रांजणीच्या नॅचरल शुगर यांच्या मोलाच्या आर्थिक सहकार्यातून शितोळे यांनी अवघ्या अडीच हजार रुपयांमध्ये हे तंत्रज्ञान शेतात कार्यान्वित केले आहे. धाराशिवच्या मातीत दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पोपट शितोळे यांचा हा प्रयोग प्रकाशवाटा ठरत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सूक्ष्म पाणी नियोजनाची सांगड घातल्यास दुष्काळातही शेती सोन्यासारखी फुलू शकते, याचा वस्तुपाठच त्यांनी समोर ठेवला आहे..‘एआय’ तंत्रज्ञानाची मदत, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर, परिसरात झालेली जलसंधारणाची कामे आदींमुळे इतर भागात यंदा दुष्काळ आला, तरी आमच्यासाठी दुष्काळ एक वर्ष पुढे सरकतो. अनावश्यक पाण्याचा वापर टाळल्यामुळे सध्याच्या तीव्र दुष्काळी स्थितीतही मुबलक पाणीसाठा शिल्लक आहे, ज्यामुळे आगामी काळातही ऊस सहज जगवता येईल.— पोपट शितोळे, प्रयोगशील शेतकरी, तटबोरगाव, ता. कळंब, जि. धाराशिव. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.