Water Conservation: दुष्काळी धाराशिवला ‘एआय’चे वरदान! उसासाठी पाण्याचा भरमसाठ उपसा टळला; ७७० शेतकऱ्यांच्या प्रयोगाने बदलले चित्र

धाराशिव: चांगला पाऊस झाल्यानंतर एखाद्या वर्षी प्रकल्प तुडुंब भरले तरी पुढील वर्षापर्यंत ते रिकामे होतात. ज्यामुळे धाराशिवसारख्या दुष्काळी जिल्ह्याला वारंवार तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पाणीसाठा वेगाने आटण्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे ऊस पिकासाठी होणारा भरमसाठ उपसा आणि पारंपरिक पाटाची पद्धत होय. या समस्येवर मात करण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘एआय’ तंत्रज्ञान धाराशिवसाठी अत्यंत प्रभावी, जीवनदायी ठरत आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ७७० शेतकऱ्यांनी आपल्या उसाच्या शेतात हे आधुनिक तंत्रज्ञान यशस्वीपणे कार्यान्वित केले आहे. याद्वारे कोट्यवधी लिटर पाण्याची बचत होत आहे. दुष्काळी स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी हे तंत्रज्ञान जिल्ह्यासाठी वरदान ठरू लागले आहे..एआय तंत्रज्ञान असे ठरतेय उपयुक्तउसाच्या मुळापशी जमिनीत ‘सेन्सर’ बसविले जात असल्यामुळे शेतात नेमकी कशाची गरज आहे, याचा अचूक संदेश शेतकऱ्यांना दररोज मोबाइलवर मिळतो.या तंत्रज्ञानामुळे पाणी, खते, कीटकनाशकांचे अचूक नियोजन करणे शक्य होते.उसाला आज नेमकी किती पाण्याची गरज आहे आणि ठिबकद्वारे किती वेळ पाणी देणे आवश्यक आहे, याची अचूक माहिती मिळल्याने अनावश्यक उपसा थांबतो.हवामानाचा अंदाज, रोगराईची पूर्वकल्पना देण्यासोबतच या तंत्रज्ञानामुळे उसाला एकरी ६५ ते ७० टनांपर्यंतचे भरघोस उत्पादन मिळत आहे.‘एआय’ आणि ठिबकच्या संयोजनामुळे तब्बल ७५ टक्के पाण्याची बचत होते आणि अवघ्या २५ टक्के पाण्यात उसाचे जादा उत्पादन निघते..शेतकऱ्यांचा सहभाग,कारखान्यांचा पुढाकारबारामती कृषी विज्ञान केंद्र, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट पुणे आणि स्थानिक साखर कारखान्यांतर्फे अनुदानावर हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यामध्ये कळंब तालुक्यातील रांजणी येथील ‘नॅचरल शुगर’ने ५२० तर धाराशिव तालुक्यातील केशेगाव येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर साखर कारखान्याने २५० शेतकऱ्यांच्या शेतात ‘एआय’ तंत्रज्ञान कार्यान्वित केले आहे..उसाची आता बनतेय नवी ओळखशिराढोण (ता. कळंब) येथील शेतकरी हनुमंत सोमासे यांच्या शेतात सध्या ऊसतोड सुरू असून त्यांनी कमी पाण्यात एकरी ७० टन सरासरी उत्पादन काढले आहे. विहीर, कूपनलिका किंवा प्रकल्पांमधील अनावश्यक उपसा टळल्यामुळे पाणीसाठा अधिक कालावधीपर्यंत टिकून राहण्यास मदत होते आणि टंचाईच्या काळात हाच साठा अत्यंत उपयुक्त ठरतो. त्यामुळे सर्वाधिक पाणी पिणारे पीक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उसाची ओळख आता ‘कमी पाण्यातही अधिक उत्पादन देणारे पीक’ म्हणून निर्माण होत असून हे ७७० शेतकऱ्यांचे प्रयोग धाराशिवच्या दुष्काळी भविष्यासाठी एक नवी दिशा दाखवणारे ठरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.