-सचिन चोबेसिल्लोड : अजिंठा घाटातील चक्का जाम वाहतुकीसाठी दररोज डोकेदुखी ठरत असून, सोमवारी (ता.23) रोजी सकाळी पुन्हा एकदा घाट जाम होऊन रहदारी ठप्प झाली. सकाळच्या सुमारास अनेकांना यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागला. तर रहदारी अजिंठा गावापासून खाली फर्दापूर गावापासून सोयगाव फाट्यापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..गठाण घेऊन अजिंठ्याकडे येत असलेला ट्रक रविवारी रात्री घाटात धडकून बंद पडला होता. तर घाटातून फर्दापूरकडे पोकलँड घेऊन जाणारा ट्रॅक बंद पडलेल्या ट्रकमध्ये अडकल्याने रहदारीचा खोळंबा झाला. घाटात कायम होत असलेल्या रहदारी ठप्पला वाहनचालक वैतागले आहे. अजिंठा घाटातून जाण्यासाठी घाट सुरू आहे का अशी माहिती घेऊनच परिसरातील नागरिक प्रवास करू लागले आहे. .मात्र या घाटातून अवजड वाहनांची रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे या घाटात रहदारी वारंवार ठप्प होत असून, यामुळे अजिंठा लेणीकडे येणारा पर्यटक देखील लेणी बघण्यासाठी जेवढा वेळ देतो त्यापेक्षा जास्त वेळ चक्काजाम मध्ये जात असल्याने आता वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची ओरड नागरिक करू लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.