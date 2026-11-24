Ajay Baraskar, Manoj Jarange Patilमराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, या मागणीसाठी अजय बारस्कर हे जालन्यातल्या अंबड पोलिस ठाण्यात मंगळवारी पोहोचले. त्यांनी पोलिसांकडे जरांगे पाटलांच्या विरोधात तक्रार दिली असून पुराव्यासाठी एक पेन ड्राईव्हदेखील दिला आहे..मनोज जरांगे यांनी उपोषणादरम्यान महिला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरोधात अश्लील शब्द वापरल्याचा आणि महिलांना लज्जा उत्पन्न होईल असे वक्तव्य केल्याचा आरोप बारस्कर यांनी केला आहे. अंबड पोलिस ठाण्यात अजय बारस्कर यांनी लेखी तक्रार दिली आहे..भाऊ... दादा... साहेब फ्लेक्स काढा! पुणे महापालिकेची अनधिकृत फ्लेक्सवर भन्नाट मोहिम, पुणेकरांनो फोटो काढा अन् 'अशी' करा तक्रार .याशिवाय मराठा समाजातील तरुणांना फाशी घेण्यास प्रवृत्त केल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. उपोषणादरम्यान टीव्हीवरील मुलाखतींमध्ये आणि बाईट्समध्ये जरांगे पाटलांनी खालच्या स्तराची भाषा वापरली, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी बारस्कर यांनी केली आहे..Kolhapur News: कुटुंबाचा हरवला आधार, चिमुकल्यांचे कसे होणार?; उमेश व गणेश पाथरूट यांच्या नातेवाइकांचा सवाल.आपल्या तक्रारींच्या समर्थनार्थ पुराव्यांचा पेनड्राइव्हही त्यांनी पोलिसांकडे दिला आहे. पोलिसांनी तक्रार घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचं आश्वासन त्यांना दिलं आहे. अंबड पोलिस या प्रकरणी कोणती कार्यवाही करतात, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.