अंकुशनगर - मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनादरम्यान केलेली कथित आक्षेपार्ह आणि हिंसक वक्तव्ये समाजात तेढ निर्माण करणारी असल्याचा आरोप करत अजय महाराज बारसकर यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी त्यांनी मुंबईतील मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात अर्ज दिला असून, अंबड पोलीस ठाण्यातही आपला जबाब नोंदवला आहे. तसेच संबंधित वक्तव्यांचे पुरावे असलेली पेनड्राइव्ह पोलिसांकडे सुपूर्द केली आहे..मंगळवारी (ता. २४) अंबड येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अजय महाराज बारसकर यांनी मनोज जरांगे यांच्या वक्तव्यांवर तीव्र आक्षेप घेतला. महिलांच्या शरीरासंदर्भात केलेले कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य तसेच आंदोलनादरम्यान 'मराठ्यांनो कुऱ्हाडी घेऊन या' असे आवाहन केल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा वक्तव्यांमुळे लोकांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त केले जात असून, हा गंभीर प्रकार असल्याचे बारसकर म्हणाले..जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या संदर्भातही जरांगे यांनी केलेल्या विधानावर त्यांनी आक्षेप घेतला. या सर्व वक्तव्यांची दखल घेऊन पोलिसांनी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अमोल खुणे प्रकरणात पोलिसांनी स्वतःहून तक्रार देत गुन्हा दाखल केला होता. मग जरांगे यांच्या वक्तव्यांबाबतही पोलिसांनी कारवाई करावी, असे ते म्हणाले..जरांगे यांच्यावर गुन्हा दाखल न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर त्यांच्या वक्तव्यांचे ध्वनिक्षेपकावरून प्रसारण करणार असल्याचा इशाराही बारसकर यांनी दिला. तसेच आगामी काळात जरांगे यांनी केलेली वक्तव्ये सर्वत्र प्रसारित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जरांगे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी दोन समाजांत वाद निर्माण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..पाचशे कोटींच्या कथित क्लिपची चौकशी करामनोज जरांगे यांच्या नावाने पाचशे कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहारासंदर्भात समोर आलेल्या ऑडिओ क्लिपची चौकशी करण्याची मागणीही बारसकर यांनी केली. एसआयटी प्रमुख शैलेश बालकवडे यांनी जालन्यात येऊन जरांगे यांच्याकडून संबंधित क्लिप घ्यावी आणि त्यांचा जबाब नोंदवावा, असे ते म्हणाले. तसेच जरांगे यांना 'संघर्षयोद्धा नव्हे, तर टेंडरयोद्धा' असे संबोधत त्यांनी टीका केली..पोलिसांकडून पेनड्राइव्हची पडताळणीयाप्रकरणी गोंदी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी अमोल गुरले यांनी सांगितले की, मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात दिलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने संबंधित व्यक्तीला पत्र पाठवून चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला असून, त्यांनी एक पेनड्राइव्हही पोलिसांकडे सादर केली आहे. या पेनड्राइव्हची पडताळणी करण्यात येणार आहे. जबाब आणि पडताळणीच्या अनुषंगाने वरिष्ठांकडे नोंद पाठवून पुढील आदेशानुसार योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अमोल गुरले यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.