Success Story: शेतकऱ्याच्या मुलाची भरारी; अजित देशमुख यांची पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड

MPSC Result: अंबाजोगाई तालुक्यातील माकेगाव येथील अजित देशमुख यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली. गावातून पहिल्यांदाच PSI झाल्याने गावकऱ्यांनी फटाके फोडून व पेढे वाटून आनंद साजरा केला.
सकाळ वृत्तसेवा
धानोरा : अंबाजोगाई तालुक्यातील माकेगाव येथील प्रगतशील शेतकरी जयसिंगराव देशमुख यांचा पुत्र अजित देशमुख यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली आहे.

