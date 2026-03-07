Success Story: शेतकऱ्याच्या मुलाची भरारी; अजित देशमुख यांची पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड

धानोरा : अंबाजोगाई तालुक्यातील माकेगाव येथील प्रगतशील शेतकरी जयसिंगराव देशमुख यांचा पुत्र अजित देशमुख यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतून पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली आहे..माकेगावातून पहिल्यांदाच पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा मान त्याने मिळवल्याने संपूर्ण तालुक्यात कौतुक होत आहे. या यशाबद्दल गावकऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात फटाक्यांची आतषबाजी करत आणि पेढे वाटून आनंद साजरा केला..अजितच्या या कामगिरीमुळे आई-वडिलांचे स्वप्न पूर्ण झाले असून, सर्व स्तरांतून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Success Story: कष्टाचं चीज! सात नोकऱ्या अन् आता थेट फौजदार; आई वडिलांनी पाहिलेलं स्वप्न रवींद्र नहिराळे याने जिद्दीने उतरवलं सत्यात.अजित यांचे प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद शाळा येथे, माध्यमिक शिक्षण ममदापूर येथील संभाजीराव बडगिरे महाविद्यालयात तर पदवीचे शिक्षण लातूर येथे झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.