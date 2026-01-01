Ajit Pawar: अजित पवारांच्या हेलिकॉप्टरमधून बजरंग सोनवणेंचा प्रवास; बीडच्या राजकारणात नवा ट्विस्ट

Beed Politics: नुकत्याच पार पडलेल्या नगर पालिका निवडणुकीत जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप तर आमने - सामने लढलेच. पण, प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने धारुर व माजलगावमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नाकी नऊ आणले. माजलगावमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने बाजीही मारली. मात्र, गुरुवारी पालकमंत्री अजित पवारांच्या दौऱ्यावेळी पवारांच्या टेबलवर सोळंके, चाऊस आणि जगतापांनी एकत्र आणि हसतखेळत नाष्टा केला. तर, खासदार बजरंग सोनवणेंनी पवारांच्याच हेलिकॉप्टरमधून लिफ्ट घेतली. यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे..बीड जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, माजलगाव, अंबाजोगाई, धारुर या नगर पालिकांच्या निवडणुकांत महायुतीतील भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस आमने - सामने लढले. तर, बीड, माजलगाव आणि धारुरमध्ये भाजप - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष असे तिरंगी सामने झाले. अंबाजोगाईत राष्ट्रवादी पुरस्कृत आघाडीला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने साथ दिली. .Khandala Accident : खंडाळा घाटात भीषण अपघात; भरधाव टेम्पोचे नियंत्रण सुटले; ५ वाहनांना धडक; ट्रॅफिक अर्धा तास ठप्प!.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश सोळंके यांचे होमटाऊन माजलगावमध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखालील नगराध्यक्षाच्या उमेदवाराचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सहाल चाऊस व मोहन जगताप यांच्या नेतृत्वाखालील उमेदवाराने पराभव केला. पण गुरुवारी बीडला आलेल्या अजित पवारांनी पंडितांच्या शिवछत्र निवासस्थानी नाष्टा केला. या टेबलवर पवारांसोबत पक्षाचे आमदार सोळंके, माजी आमदार अमरसिंह पंडित, अंबा कारखान्याचे अध्यक्ष रमेश आडसकर, माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर मोदी आदी नेत्यांसोबत श्री. चाऊस, श्री. जगतापही होते. .विशेष म्हणजे सोळंके, चाऊस, जगताप यांनी एकमेकांची चेष्टा मस्करी करत नाष्टा घेतला. त्यानंतर पवार हेलिकॉप्टरने परतीच्या प्रवासाला निघाल्यानंतर सोबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार बजरंग सोनवणेही होते. सुरुवातीच्या पवारांच्या विकास कामांच्या कार्यक्रमाला सोनवणेंची हजेरी लोकप्रतिनिधी म्हणून सहाजिकच होती. पण, हेलिकॉप्टर लिफ्टने चर्चांना वाव मिळाला आहे..Alandi Election : आळंदी नगरपरिषदेतील गटनेता, उपनगराध्यक्ष आणि स्विकृत सदस्य निवडीसाठी चर्चासत्र सुरु!.आमचं चांगल चाललंयदरम्यान, मुख्य कार्यक्रमाच्या शेवटी अजित पवारांनी मंत्री पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, आमदार नमिता मुंदडा यांच्या अनुपस्थितीवरुन माध्यमांनी फुकट चर्चा करु नये, असे आवाहन केले. एक जानेवारीला लोक कुटूंबासोबत फिरायला जातात. मला धंनजय मुंडेंनी अगोदरच तसे सांगितलेले आहे. त्यामुळे अशा बाबींवर फोकस करण्यापेक्षा विकास कामे, त्यातील त्रुटीही दाखवाव्यात असा सल्ला घेत, आमचं चांगल चाललंय अशी टिपण्णी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.