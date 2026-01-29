Ajit Pawar Passed Away : तेरचा लाडका जावई हरपला... ग्रामस्थांनी साश्रू नयनांनी अजितदादांना वाहिली श्रद्धांजली

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामतीत विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. यामुळे बारामतीसह राज्यावर शोककळा पसरली आहे. अजितदादांची हे धाराशीव जिल्ह्यातील तेर गावचे जावई होते. दादांच्या जाण्याने सासुरवाडीवर शोककळा पसरली आहे. त्यांच्यासोबतच्या आठवणींनी तेरकरांचे डोळे पाणावले. गावातील प्रत्येक घराचा आधार गेल्याची भावना व्यक्त होत असून, स्वयंस्फूर्तीने दुकाने बंद ठेवून आपल्या लाडक्या पाहुण्याला श्रद्धांजली वाहिली..माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या भगिनी, आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या आत्या सुनेत्रा पाटील या तेरच्या कन्या. १९८५ मध्ये पुणे येथे अजित पवार आणि सुनेत्रा पाटील यांचा विवाह सोहळा झाला आणि तेव्हापासून तेर हे गाव पवार यांची सासुरवाडी झाले. दैनंदिन व्यग्र वेळापत्रक असूनही अजित पवार यांनी सासुरवाडीशी असलेले जिव्हाळ्याचे नाते कधीही तुटू दिले नाही. .Ajit Pawar : 'खांद्यावरची ती थाप आजही आठवते. मानलं राव तुला तू तर पठ्ठ्या निघालास'; अजित पवार यांच्या आठवणींतून आमदार प्रशांत बंब यांची भावनिक श्रद्धांजली.आमचा हक्काचा माणूस गेलाअजित पवार यांच्या कामाची पद्धत, धडाडी सर्वांनाच माहीत होती. मात्र कौटुंबिक ओढ काय असते, याची प्रचिती २३ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आली होती. तुळजापूर येथील मुदगुलेश्वर मंदिरात राणाजगजितसिंह पाटील यांचे चिरंजीव मल्हार पाटील यांच्या विवाह सोहळ्यासाठी दादांनी आवर्जून उपस्थिती लावली होती. व्यग्रता बाजूला करून ते बराच वेळ विवाहस्थळी थांबले होते. हक्काचा माणूस तेरमध्ये आल्यावर दादांचे रूप एका साध्या आणि प्रेमळ जावयाचे असे. ‘‘दादा आमचे जावई असले तरी तेरकरांसाठी ते हक्काचा माणूस होते. गावाच्या विकासासाठी आणि सुखदुःखात धावून येणारा हा हक्काचा माणूस आज आपल्यात नाही, हे मान्य करणं कठीण जात आहे’’अशा शब्दांत ग्रामस्थांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.