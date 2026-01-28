मराठवाडा

Phulambri News : 'दादा मावशींना खूप मान द्यायचे..! फुलंब्रीत मावसभावाच्या आठवणींनी डोळे पाणावले

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे फुलंब्रीशी नाते केवळ राजकीय दौऱ्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते रक्ताच्या नात्यांनी, संस्कारांनी आणि आपुलकीने घट्ट विणलेले होते.
नवनाथ इधाटे
