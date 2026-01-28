Phulambri News : 'दादा मावशींना खूप मान द्यायचे..! फुलंब्रीत मावसभावाच्या आठवणींनी डोळे पाणावले

फुलंब्री - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे फुलंब्रीशी नाते केवळ राजकीय दौऱ्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते रक्ताच्या नात्यांनी, संस्कारांनी आणि आपुलकीने घट्ट विणलेले होते. सत्तेच्या उच्च पदावर असतानाही अजितदादांनी कुटुंब, नाती आणि माणुसकी यांना नेहमीच अग्रक्रम दिला. फुलंब्रीतील त्यांची मावशी सुषमा शंकरराव देशमुख आणि मावसभाऊ नितीन देशमुख यांच्याशी असलेले हे जिव्हाळ्याचे संबंध आजही अनेकांच्या स्मरणात आहेत..छत्रपती संभाजीनगर येथे मुक्कामी असतानाही अजितदादांनी कधीही हॉटेलमधील जेवणाला प्राधान्य दिले नाही. नितीन देशमुख यांच्या घरून आवर्जून घरचा डब्बा अजितदादांसाठी पाठवला जायचा. 'दादांना घरचं अन्नच हवं असायचं,' असे सांगताना नितीन देशमुख भावूक झाले. या साध्या पण अर्थपूर्ण सवयीमुळे मावसभावाचे ऋणानुबंध अधिकच दृढ झाले होते..छत्रपती संभाजीनगर शहरात आगमन झाल्यानंतर अजितदादा आवर्जून फुलंब्रीत येत असत. मावशी सुषमा देशमुख यांची भेट, त्यांच्या तब्येतीची आपुलकीने चौकशी आणि कुटुंबीयांशी मनमोकळा संवाद हा त्यांच्या दौऱ्याचा अविभाज्य भाग असायचा. छत्रपती संभाजीनगरहून जळगावकडे प्रवास असो किंवा अन्य कोणताही दौरा—वेळ मिळाला की अजितदादा मावशींच्या घरी थांबायचे..राज्याचे उपमुख्यमंत्री असूनही मावशींच्या घरी पोहोचल्यानंतर अजितदादा आधी मावशींच्या पाया पडायचे, मगच पुढील चर्चा सुरू व्हायची. 'दादा मावशींना खूप मान द्यायचे,' असे सांगताना नितीन देशमुख यांचा कंठ दाटून आला. अनेकदा अजितदादा मावशींना, 'मावशी, तुम्ही बारामतीला या, आमच्याकडेच राहा,' असा प्रेमळ आग्रह धरायचे..आज या आठवणींना उजाळा देताना नितीन देशमुख अक्षरशः भाऊक झाले. बोलताना त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. सत्ता, प्रतिष्ठा आणि व्यस्ततेच्या पलीकडे जाऊन नाती जपणारा, माणुसकीची ऊब जिवंत ठेवणारा नेता म्हणून अजितदादा पवार यांची फुलंब्रीशी असलेली ही नाळ कायम स्मरणात राहणारी आहे..फुलंब्री तालुक्यातील गणोरी येथे प्रचारासाठी नारळ फोडताना एक फोन आला आणि तेव्हा समजले दादांचा अपघात झाला आणि दादा राहिले नाही. हे शब्द माझ्या कानावर पडल्यानंतर काही वेळ सुचलेच नाही आणि भरोसाही बसला नाही. मात्र सहकाऱ्यांनी त्याचवेळी गाडी काढून आम्ही थेट संभाजीनगर गाठले आणि तिथून आता बारामतीला आलो.- नितीन देशमुख, अजितदादांचे मावस भाऊ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.