Hingoli News: हुंड्याच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने संपवले जीवन; सासरच्या सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

आखाडा बाळापूर : 'लग्नामध्ये तुझ्या घरच्यांनी हुंडा कमी दिला, माहेरहून पैसे घेऊन ये' असे म्हणत सतत शिवीगाळ, मारहाण या सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना शनिवारी (ता. २१) धार धावडा येथे घडली..या प्रकरणी आखाडा बाळापूर पोलिस ठाण्यात सासरच्या सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. रेखा गजानन कोळेकर (वय २५, रा. धार धावडा) या विवाहितेला सासरच्या मंडळींकडून लग्नामध्ये हुंडा कमी दिल्याच्या कारणावरून वारंवार माहेरहून पैसे घेऊन ये म्हणत शिवीगाळ व मारहाण होत होती..Loni Kalbhor News : थेऊर परिसरात अल्पवयीन विद्यार्थ्याने गळफास घेऊन संपवले जीवन; लोणी काळभोर पोलीस तपासात!.या त्रासास कंटाळून तिने शनिवारी सकाळी सातच्या सुमारास राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याबाबत आखाडा बाळापूर पोलिस ठाण्यात सखाराम साहेबराव नवघरे यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी पती गजानन सुभाष कोळेकर, सासरा सुभाष कोळेकर, सासू राईबाई सुभाष कोळेकर व तीन नणंदा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. तपास पोलिस निरीक्षक विष्णुकाद गुठे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस उपनिरीक्षक बालाजी गोणारकर करीत आहेत.