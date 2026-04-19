Latur News: आज सोने खाणार भाव;एक ते दीड किलो; विक्री होण्याचा अंदाज; बाजारात ‘हापूस’; ‘केशर’, ‘पायरी’ही दाखल

लातूर: साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेली अक्षय्य तृतीया रविवारी (ता. १८) साजरी होत आहे. या सणाला सोने खरेदीचे महत्त्व आहे. त्यामुळे या दिवशी सोने भाव खाणार आहे. दुसरीकडे वाहन तसेच गृह खरेदीचादेखील मुहूर्त साधला जाणार आहे. सणानिमित्त लागणारे आंबेदेखील बाजारात आले आहेत. त्यामुळे बाजारातदेखील ग्राहकांची रेलचेल पाहायला मिळणार आहे. .गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्याच्या भावात चढउतार होत आहे. सध्या सोन्याचा भाव एक लाख ५९ हजार रुपये आहे. अक्षय्य तृतीया सणाला सोने खरेदीला विशेष महत्त्व असते. या दिवशी सोने खरेदी केले, तर ते अक्षय्य राहते, अशी परंपरा आहे. त्यामुळे सराफ बाजारात ग्राहकांची गर्दी असते..रविवारीदेखील एक ते दीड किलो सोने विक्री होण्याचा अंदाज सराफ बाजारातून व्यक्त केला जात आहे. अक्षय्य तृतीयेला वाहन खरेदीही मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यात दुचाकी, तीन चाकी तसेच, चार चाकी वाहनांना देखील मागणी असते. त्यामुळे विविध कंपन्याचे शोरूम चालक देखील सज्ज झाले आहेत..या सणाला आंब्याचेदेखील महत्त्व असते. शहरात ठिकठिकाणी आंब्यांचे स्टॉल थाटण्यात आले आहेत. रत्नागिरी, देवगड हापूस, पायरी हे आंबे बाजारात विक्रीला आले आहेत. आठशे ते हजार रुपये दीड डझन दराने ते विकले जात आहेत. या भागात येणारा केशर आंबादेखील मोठ्या प्रमाणात विक्रीला आला आहे. १८० ते १९० रुपये डझन या दराने विकला जात आहे. स्थानिक आंब्याचे प्रमाण मात्र कमी आहे.."अक्षय्य तृतीया हा साडेतीन मुहूर्तापैकी एक शुभमुहूर्त आहे. या दिवशी सोन्याला खूप मागणी असते. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात थोडी घट झाली आहे. शनिवारी (ता. १८) सोन्याचा दर एक लाख ५९ हजारांवर राहिला. या मुहूर्ताच्या दिवशी सराफ बाजारात रेलचेल दिसून येईल. भावात फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही."- विकास चामे, उपाध्यक्ष, सराफ सुवर्णकार असोसिएशन