Kaygaon News : ढोरेगावात दारूच्या नशेत बापाचा हैदोस: मुलाच्या डोक्यात फुकणी घातली, पत्नीवरही हल्ला, दोघे जखमी

कायगाव - गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगाव येथे दारूच्या नशेत बापानेच पोटच्या मुलावर प्राणघातक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. 24) सायंकाळी घडली. शिवीगाळ करू नका असे सांगणाऱ्या मुलाच्या डोक्यात बापाने चुलीतील लोखंडी फुकणी मारली. मुलाला वाचवण्यासाठी आलेल्या आईवरही हल्ला केला. यात आई-मुलगा दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..आरोपीचे नाव आदम शेखलाल शेख (वय 55, रा. ढोरेगाव) असे आहे. आदम हा दारू पिऊन घरात शिवीगाळ करत होता. त्यावेळी मुलगा नवाब आदम शेख (वय 22) याने "शिव्या देऊ नका" अशी विनंती केली. याचा राग मनात धरून आदम याने चुलीजवळील लोखंडी फुकणी उचलून नवाबच्या डोक्यात मारली..मुलाच्या डोक्यातून रक्त वाहू लागल्याने आई जास्मिन आदम शेख (वय 50) मुलाला वाचवण्यासाठी मध्ये पडली. तेव्हा आरोपीने तिच्याही डोक्यात फुकणी मारली. या हल्ल्यात नवाबच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन 6 टाके पडले आहेत. जास्मिन याही जखमी झाल्या आहेत..जखमी अवस्थेत दोघांनाही गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमी नवाब शेख याच्या फिर्यादीवरून गंगापूर पोलिस ठाण्यात आरोपी बाप आदम शेख विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास बीट जमादार मनोज घोडके करत आहेत. घटनेमुळे ढोरेगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.