Umarkhed Hospital Negligence: उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयात हर्नियाची शस्त्रक्रिया; निष्काळजीपणामुळे महिलेचा मृत्यू, नातेवाईकांचा ठिय्या

उमरगा : येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हर्नियाच्या शस्त्रक्रियेनंतर शहरातील महात्मा फुले नगर येथील एका ३५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता.२०) घडली आहे. मैनाबाई रविराज सलके असे मृत महिलेचे नाव असून, डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच हा मृत्यू झाल्याचा आरोप संतप्त नातेवाईकांनी केला आहे. या घटनेमुळे रुग्णालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते..मिळालेल्या माहितीनुसार, उमरगा येथील रहिवासी असलेल्या मैनाबाई सलके यांना हर्नियाचा त्रास होत असल्याने बुधवारी सकाळी अकरा ते बारा वाजण्याच्या दरम्यान डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या सांगण्यात आले. त्या महिला रुग्णास वार्डात शिफ्ट करण्यात आले. साडेबारा ते चारच्या दरम्यान ती महिला बेशुद्ध स्थितित होती. चार च्या दरम्यान प्रकृती अचानक गंभीर झाल्याने शस्त्रक्रिया करणारे सर्जन डॉ. प्रभाकर बिचकाटे यांना बोलावण्यात आले. त्यांनी तपासणी केल्यानंतर महिलेचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान योग्य वेळी उपचार न मिळाल्याने अथवा उपचारात त्रुटी राहिल्याने महिलेची प्राणज्योत मालवली, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. दरम्यान शस्त्रक्रियेदरम्यान काही त्रुटी होऊ शकते. शिवाय भूल देण्याच्या प्रक्रियेमुळे रुग्णांस धोका होऊ शकतो. वार्डात रुग्ण दाखल झाल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे का ? यामुळे महिलेचा मृत्यु झाल्याचा आरोप संतप्त महिला व्यक्त करीत होते..नातेवाईकांचा संताप आणि ठिय्यामहिलेच्या मृत्यूची बातमी समजताच तिचे नातेवाईकांनी बुधवारी रात्री रुग्णालयाबाहेर एकच गर्दी केली. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळेच एका निष्पाप महिलेला जीव गमवावा लागला, असा संताप व्यक्त करत दोषी डॉक्टरांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या आवारात ठिय्या मांडला. कारवाई होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका नातेवाईकांनी घेतले होते. दरम्यान गुरुवारी (ता. २१) सकाळी दहा वाजता नातेवाईकांनी पोलिस ठाण्याच्या आवारात ठिय्या मांडला. पोलिसांनी आकस्मित मृत्युची नोंद करून घेतली. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि शवविच्छेदन अहवालानंतर दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल," असे आश्वासन पोलिस निरीक्षक प्रल्हाद सुर्यवंशी यांनी दिल्यानंतर नातेवाईक परतले..वैद्यकिय अधिक्षकांचा प्रतिक्रियेला प्रतिसाद नाही !या प्रकरणा संदर्भात दोन वेळा वैद्यकिय अधिक्षक यांना मोबाईलवरून संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही." 'त्या' महिलेच्या हर्नियाची शस्त्रकिया व्यवस्थित केली होती. शस्त्रक्रियेनंतर दुपारी सव्वा बारा वाजता महिलेला कर्मचाऱ्यांनी वार्डात शिफ्ट केले. साडेबारा ते चार च्या दरम्यान नेमके काय झाले माहित नाही, चारच्या दरम्यान रुग्णालयातुन फोन आल्यानंतर तातडीने गेलो. तेंव्हा महिलेची तपासणी केली असता काहीच हालचाल नव्हती. - डॉ. प्रभाकर बिचकाटे, सर्जन." डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे मैनाबाईचा मृत्यु झाला आहे. शस्त्रक्रियेनंतर महिला शुद्धीवर येत नसल्याने संबंधित डॉक्टरांना विचारले असता, त्यांनी आठ तासाने शुध्दिवर येतील. असे बेजबाबदारपणाचे उत्तर दिले. शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर्स, रुग्णालय प्रमुख आणि वार्डातील कर्मचारी व डॉक्टरांचे रुग्णांकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे मैनाबाईचा मृत्यु झाला असून याप्रकरणी संबधित दोषीवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. - महादेव सलके, नातेवाईक.