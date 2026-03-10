Kannad News : कन्नडमध्ये अखेर युतीचं सुत जुळलं; सुप्रिया घुगे सभापती तर माया सुराशे उपसभापती

कन्नड - नगरपरिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत फिसकटलेली युतीची गणिते कन्नड पंचायत समितीच्या निवडीत अखेर यशस्वी झाली आहेत. मंगळवारी (ता. १०) पार पडलेल्या निवडणुकीत सभापती आणि उपसभापती पदाची निवड बिनविरोध झाली. सभापती पदी शिवसेनेच्या सुप्रिया अनिल घुगे, तर उपसभापती पदी भाजपच्या माया ललित सुराशे यांची निवड झाली आहे..सभापती पदासाठी निंभोरा गणातून निवडून आलेल्या शिवसेनेच्या सुप्रिया घुगे यांनी, तर उपसभापती पदासाठी देवगाव रंगारी गणातून भाजपच्या माया सुराशे यांनी अर्ज दाखल केले होते. दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने, निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी संतोष गोरड यांनी दुपारी २ वाजता या निवडी बिनविरोध झाल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केले..नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार -निवडीनंतर पंचायत समितीच्या सभागृहात नवनिर्वाचित सभापती, उपसभापती आणि सर्व सदस्यांचा भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला. यावेळी आमदार संजना जाधव, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष संजय खंबायते, जि.प. सदस्य डॉ. संजय गव्हाणे, जि.प. सदस्य किशोर पवार, नगरसेवक अब्दुल जावेद अब्दुल वाहेद आणि माजी सभापती अप्पाराव घुगे यांची भाषणे झाली..यावेळी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अनिल चव्हाण, बाजार समितीचे सभापती डॉ. मनोज राठोड, उपसभापती जयेश बोरसे, खरेदी विक्री संघाचे ज्ञानेश्वर निकम, माजी उपसभापती सुनील निकम, रमेश नागरे, श्रीराम घुगे, साळुबा उबाळे, सरपंच रवींद्र राठोड, शिवाजी थेटे यांच्यासह पंचायत समिती सदस्या लक्ष्मी राठोड, कमलबाई निकम, अनुराधा जैस्वाल, सविता जंगले, कचरू सावंत, शरद जाधव, सिद्धेश्वर झाल्टे, मुक्तारशा शहा, संतोष करवंदे, मंगल बोलधने, कविता राठोड, मीनाबाई पाडसवान, कमलबाई गोरे, कैकशा युसुफ पठाण उपस्थित होते..प्रतिक्रिया -'आमच्याकडे स्पष्ट बहुमत असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार ही युती झाली आहे. स्थानिक पातळीवर कितीही मतभेद असले, तरी नेत्यांच्या आदेशाचे पालन करत आम्ही तालुक्याच्या विकासासाठी आणि जनतेला शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.'- संजना जाधव (आमदार, कन्नड).प्रतिक्रिया -'भाजप-शिवसेना ही आमची नैसर्गिक युती असून जनतेने महायुतीला स्पष्ट कौल दिला आहे. हिंदू धर्म आणि भगव्या झेंड्याच्या अस्मितेसाठी आम्ही सदैव कटिबद्ध आहोत. याच विचारातून ही युती आकाराला आली आहे.- संजय खंबायते (जिल्हाध्यक्ष, भाजप).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.