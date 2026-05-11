Deglur Crime : हॉटेलमध्ये बसण्यावरून मारामारी; दोन प्राध्यापका विरोधात गुन्हा दाखल

देगलूर - तालुक्यातील लिंगन केरूर ग्रामपंचायतीचे सरपंच बालाजी कदम यांच्यावर शुक्रवारी रात्री शहरातील मंजू हॉटेलमध्ये काचेच्या बाटलीने प्राणघातक हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी देगलूर पोलीस ठाण्यात देगलूर महाविद्यालयातील दोन प्राध्यापकाविरोधात जिवे मारण्याच्या प्रयत्नासह गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरपंच बालाजी कदम ता. ९ मे २६ रोजी रात्री जेवणासाठी मंजू हॉटेलमध्ये गेले होते. हॉटेल मालकाने शेवटच्या रूममध्ये जागा असल्याचे सांगितले. त्यावेळी बाजूच्या रूमचा पडदा चुकून उघडला गेला. रूममध्ये का बघितलास..? या क्षुल्लक कारणावरून तेथे उपस्थित असलेले प्राध्यापकाशी वाद झाला..वादाचे पर्यवसान हाणामारीत झाले, आरोपींनी हातातील काचेच्या बाटलीने सरपंच कदम यांच्या डाव्या डोळ्याच्या वरच्या बाजूस जोरात प्रहार केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.याप्रकरणी कदम यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून देगलूर पोलिसांनी आरोपी दोन प्राध्यापका विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक मारोती मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पो. हे. कॉ. पुरी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.