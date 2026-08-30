Rain Ritual: पावसासाठी शहागड ते चिंचखेड महिलांची पायी कलशयात्रा; ग्रामस्थांकडून वाजतगाजत स्वागत

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील चिंचखेड येथील महिलांनी श्रावण या पवित्र महिन्यात निसर्ग देवतेला प्रसन्न करण्यासाठी व पावसासाठी साकडे घालण्यासाठी शहागड ते चिंचखेड अशी कलशयात्रा रविवारी (ता.30) घेऊन येणाऱ्या महिलांचे चिंचखेड ग्रामस्थांकडून मोठ्या जल्लोषात वाजतगाजत स्वागत करण्यात आले.गत महिनाभरापासून पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे शेतीसह जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. .खरीप हंगाम हातचा निघून जात आहे.ग्रामस्थ, शेतकरी, पशुपालक यांच्यापुढे जलसंकट उभे ठाकले आहे.या आठवड्यात पाऊस न पडल्यास भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागेल, तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनणार आहे.अशी भित्ती व्यक्त करण्यात येत आहे.या संकटातून केवळ भगवान श्रीशंकरच वाचवू शकतात, या भावनेने परंपरेनुसार शहागड येथील गोदावरी नदीतून महिलांनी पवित्र जल कलशात भरून घेतले आणि चिंचखेडपर्यंत 'हर हर महादेव' व 'यळकोट यळकोट जय मल्हार'च्या गजरात पायी यात्रा काढली.पहाटे साडेपाच वाजता महिला डोक्यावर पाण्याने भरलेला कलश घेऊन अनवाणी पायाने निघाल्या होत्या. सायंकाळी पाच वाजता चिंचखेडच्या वेशीवर आगमन होताच गावकऱ्यांनी टाळ, मृदंग आणि हलगीच्या निनादात त्यांचे उत्साहात स्वागत केले. .कलशात आणलेल्या पाण्याने ग्रामदैवत श्री खंडोबा आणि महादेवाला सोमवारी सकाळी जलाभिषेक करण्यात येणार आहे.या कलश यात्रेमध्ये उपसरपंच कावेरी शिंगाडे, आशा वनारसे, कडूबाई शिंगाडे, रेखा कु-हाडे, मिरा काकडे, यशोदा शिंगाडे, संगिता शेजुळ, मीना पैठणे, धुरपता माळी, ताराबाई पैठणे, सिंन्दुबाई जोशी, जनाबाई जाधव, गंगुबाई पाटेकर, पार्वतीबाई शिंगाडे, रुक्मिणी माळी, मनीषा गोल्टे, अनिता शिंगाडे, पार्वताबाई पाटेकर, कालींदा गोल्डे, शांताबाई पैठणे, कविता शिंगाडे, इंदुबाई खंडागळे, लता खंडागळे, सुमित्राबाई पाटेकर, गिरीजा काळेसह आदीं महिला कलशयात्रेत सहभागी झाल्या होत्या..या महिला कलश यात्रेचे बाळासाहेब मगरे, चंद्रशेखर मोहरीर, कल्याण शिंगाडे, रवी वनारसे, नारायण शिंगाडे, अरुण गोल्टे, विशाल यादव कसाबसह ग्रामस्थानी वाजत गाजत स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.