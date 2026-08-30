मराठवाडा

Rain Ritual: पावसासाठी शहागड ते चिंचखेड महिलांची पायी कलशयात्रा; ग्रामस्थांकडून वाजतगाजत स्वागत

दुष्काळाच्या छायेत चिंचखेडमध्ये महिलांची अनवाणी कलशयात्रा; गोदावरीच्या पवित्र जलाने खंडोबा-महादेवाला पावसासाठी साकडे
Ambad: Women Undertake Kalash Yatra from Shahagad to Chinchkhed, Pray for Rain

Ambad: Women Undertake Kalash Yatra from Shahagad to Chinchkhed, Pray for Rain

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
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अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील चिंचखेड येथील महिलांनी श्रावण या पवित्र महिन्यात निसर्ग देवतेला प्रसन्न करण्यासाठी व पावसासाठी साकडे घालण्यासाठी शहागड ते चिंचखेड अशी कलशयात्रा रविवारी (ता.30) घेऊन येणाऱ्या महिलांचे चिंचखेड ग्रामस्थांकडून मोठ्या जल्लोषात वाजतगाजत स्वागत करण्यात आले.गत महिनाभरापासून पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे शेतीसह जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

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