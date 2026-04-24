Jalna News: रखरखत्या उन्हात शेतमजुरांची वणवण; सोंगणी, मळणीची कामे वेगात; पोटाची खळगी भरण्यासाठी तारेवरची कसरत

अंबड: सध्या उन्हाचा पारा ४० अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेल्याने अंगाची लाहीलाही होत आहे. दुपारी रस्ते ओस पडत असतानाच, अंबड तालुक्यातील हारतखेडा-शेवगा परिसरातील शेतकरी आणि शेतमजूर मात्र जिवाची पर्वा न करता रखरखत्या उन्हात शेतीची कामे करताना दिसत आहेत..सध्या शाळू ज्वारी, बाजरीची सोंगणी, मळणी आणि लसूण काढणीची कामे जोमाने सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना भरउन्हात राबावे लागत आहे..उन्हाच्या तीव्रतेसोबतच आता शेती कामासाठी मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. विशेषतः महिला मजुरांची मोठी टंचाई जाणवत असल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे..'शेती व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. मजूर मिळत नसल्याने कामे वेळेवर कशी पूर्ण करायची, हा मोठा प्रश्न आहे', अशी व्यथा सारंगपूर येथील शेतकरी दिनेशराव काकडे यांनी व्यक्त केली..आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहनवाढत्या उष्णतेमुळे आरोग्याचे धोकेही वाढले आहेत. या पार्श्वभूमीवर डॉ. रामनाथ तिकांडे यांनी शेतकरी व मजुरांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांनी शक्यतो सकाळी १० ते ११ पर्यंतच कामे उरकावीत. बाहेर पडताना डोक्यावर रुमाल, टोपी आणि सोबत पाण्याची बाटली ठेवावी. दुपारच्या कडक उन्हात काम करणे टाळून स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.