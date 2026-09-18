मराठवाडा

Ambad Mobile Shop Heist: अंबडमध्ये अमित मोबाईल शॉपी फोडून 30-35 लाखांच्या महागड्या मोबाईलची चोरी

अंबडमधील अमित मोबाईल शॉपीवर गॅस कटरने शटर फोडून ३० ते ३५ लाखांच्या महागड्या मोबाईलची चोरी; पोलिसांचा श्वानपथकासह तपास सुरू
Major Heist at Amit Mobile Shoppe in Ambad Using Gas Cutter

Major Heist at Amit Mobile Shoppe in Ambad Using Gas Cutter

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
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अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड शहरातील जालना -बिड महामार्गावरील डॉ. आंबेडकर पुतळ्या लगत असलेल्या अमित मोबाईल शॉपी फोडून लाखो रुपयांच्या चोरी झाल्याची घटना घडली आहे.

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