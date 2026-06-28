Ambad Highway Crash : अंबड-जालना महामार्गावर ट्रक-वॅगनरचा भीषण अपघात; दोन तरुणांचा मृत्यू

अंबड : अंबड जालना महामार्गावरील रिलायन्स पेट्रोल पंपासमोर ट्रक व वॅगनरचा शनिवारी (ता.27) मध्यरात्री साडे बारा ते एक वाजेच्या सुमारास भीषण अपघात घडला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, यामध्ये जाफराबाद तालुक्यातील कुंभारझरी येथील दोघे व टेंभुर्णी येथील एकजण असे तिघे कुंभारझरी येथून मढी येथे देवदर्शनासाठी वॅगनर क्रमांक एम. एच.14 सी. सी.7114 जालनाकडून अंबडकडे जात असताना अंबड शहरालगत असलेल्या अंबड -जालना महामार्गावरील रिलायन्स पेट्रोल पंपातून जालना शहराकडे जाणारा ट्रक क्रमांक एम.एच.26 बी.ई.9599 ची जोराची धडक होऊन भीषण अपघात झाला. .यामध्ये कुंभारझरी येथील वॅगनरमधील विकास दगडू चव्हाण (वय 25) वर्ष व सागर दीपक बरडे (वय 19) वर्ष हे दोघे अपघातात ठार झाले. तर टेंभुर्णी येथील शुभद गणेश बहुले (ता.25) वर्ष हा युवक गंभीर जखमी झाला आहे.या घटनेची माहिती मिळताच अंबड पोलिसांनी घटनास्थळी पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांनी धाव घेतली. यामध्ये राम मते, संदिप कुटे, विजय केंद्रे, मंडलिक, भरत कुटे सह आदींनी जखमींना शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. .यातील गंभीर जखमी असलेल्या शुभद बहुले यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून त्यांना जालना येथे पाठवून खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. याचबरोबर मयतावर श्वाविविचेदन करण्यात आले.या दुर्दैवी घटनेने अंबड शहरास परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..जाफराबाद तालुक्यातील कुंभारझरी येथील विकास चव्हाण याने आपला मामा मंगरूळ नवभरे (ता. चिखली) येथील संजय दामोदर शिंदे यांची वॅगनर घेऊन तिघे मित्र मढी येथे देवदर्शनासाठी जात असताना अंबड शहरालगत रात्रीच्या वेळेस भीषण अपघात होऊन दोघा तरुणावर काळाने घाला घातला आहे. तर एकजन गंभीर जखमी झाल्याने त्याच्या जीवावर बेतले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.