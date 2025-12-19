मराठवाडा

Jalna News : लालवाडी फाट्याजवळ ट्रॅक्टर-दुचाकी धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी अंत; एकजण गंभीर जखमी!

Road Safety : अंबड तालुक्यातील लालवाडी फाट्याजवळ झालेल्या अपघातात एक तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून एकजण गंभीर जखमी आहे. या घटनेमुळे काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती व पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
Road Accident Reported Near Lalwadi Phata

Sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील लालवाडी तांडा येथील आकाश हरिभाऊ राठोड (वय 25) वर्षे हा तरुण आपल्या मित्रासोबत दुचाकी वरून अंबड शहराकडून जालनाकडे जात असताना लालवाडी फाट्याजवळील पुलाजवळ गुरूवारी (ता.18) रात्री सव्वा आठ वाजेच्या दरम्यान त्यांच्या दुचाकीला ट्रॅक्टरने जोरदार धडक दिल्याने यामध्ये आकाश राठोड हा पंचवीस वर्षीय तरुण या अपघातात जागीच ठार झाला तर त्याच्या पाठीमागे दुचाकीवर बसलेला त्याचा मित्र नाव, गाव माहिती नाही

