Jalna News : लालवाडी फाट्याजवळ ट्रॅक्टर-दुचाकी धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी अंत; एकजण गंभीर जखमी!

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील लालवाडी तांडा येथील आकाश हरिभाऊ राठोड (वय 25) वर्षे हा तरुण आपल्या मित्रासोबत दुचाकी वरून अंबड शहराकडून जालनाकडे जात असताना लालवाडी फाट्याजवळील पुलाजवळ गुरूवारी (ता.18) रात्री सव्वा आठ वाजेच्या दरम्यान त्यांच्या दुचाकीला ट्रॅक्टरने जोरदार धडक दिल्याने यामध्ये आकाश राठोड हा पंचवीस वर्षीय तरुण या अपघातात जागीच ठार झाला तर त्याच्या पाठीमागे दुचाकीवर बसलेला त्याचा मित्र नाव, गाव माहिती नाही.हा मात्र या अपघातात गंभीर जखमी झाला आहे.या घटनेची माहिती परिसरात वाऱ्यासारखी पसरली होती.यावेळी ग्रामस्थ, नातेवाईक, मित्र यांनी अपघातस्थळी तात्काळ धाव घेतली.पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहचले.अपघातातील आकाश राठोड याला मित्र, नातेवाईक,ग्रामस्थ यांच्या मदतीने पोलिसांनी अंबड शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात गुरूवारी रात्री त्यांना दाखल केले. .क्राइमच्या घडामोळी.वैद्यकीय अधिकारी डॉ.शीतल नागरे यांनी आकाश राठोड यांना तपासून मयत घोषीत केले.तर गंभीर जखमी असलेल्या दुचाकीवरील राठोड याचा मित्र याच्यावर अंबड येथे प्राथमिक उपचार करून जालना येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले. शुक्रवारी (ता.19) सकाळी आकाश राठोड यांचे श्र्ववीचेदन करण्यात आले. सकाळी दहा वाजता आकाश राठोड या तरुणावर लालवाडी तांडा गावातील स्मशानभूमीत शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .त्यांच्या पश्चात आई, वडिल, पत्नी,एक मुलगा, मुलगी असा मोठा परिवार आहे.या दुर्दैवी घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे. अंबड पोलिस ठाण्यात या घटनेची अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.या घटनेचा तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल सुभाष डोईफोडे हे करत आहे. अपघात स्थळावरून ट्रॅक्टर चालकांनी घटनास्थळावरून पलायन केले.काही काळ लालवाडी फाट्याजवळ वाहतूक व्यवस्था कोलमडली होती.पोलिस घटनास्थळी आल्यानंतर वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यात आली.