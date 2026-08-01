Jalna Road Death Trap: मठपिंपळगाव–नागझरी रस्ता मृत्यूचा सापळा; जीव धोक्यात घालून प्रवास करणाऱ्या ग्रामस्थांचा संताप, शासन-प्रशासन ढिम्म

अंबड : एकीकडे सरकार म्हणते रस्ते या विकासाच्या नाड्या आहेत. मात्र हे बोलण्यापुरते ठीक आहे. ग्रामीण भागात दळवळणासाठी रस्त्यांची झालेली प्रचंड दुरावस्था झाली आहे.यामुळे ग्रामस्थ, विद्यार्थी व वाहन चालक यांना जीव मुठीत धरून अक्षरशा तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.याकडे ना शासनाचे लक्ष आहे. ना प्रशासनाचे लक्ष आहे. लोकप्रितिनिधीने मतदार संघातील विकास कामाकडेच पाठ फिरविल्याचे चित्र सध्या पाहण्यासाठी मिळत आहे..अंबड तालुक्यातील मठपिंपळगाव ते नागझरी या चार किलो मीटर रस्त्याची झालेली दुरावस्था प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर या परिसरातील ग्रामस्थ, शाळा,महाविद्यालयातील विद्यार्थी व वाहन चालक यांना अक्षरश मरण यातना सोसाव्या लागत आहे.या रस्त्यावर साधे पायी चालणे कठीण होऊन बसले आहे. सायकल,मोटार सायकल, कारसह आदी वाहन चालक या रस्त्यावर चालताना जीव मुठीत धरून तारेवरची कसरत करत आहे.या रस्त्यावर सतत छोटे - मोठे अपघाताचे प्रमाण सुरूच आहे. अनेक ग्रामस्थांना या रस्त्यावर अपघात होऊन जीव गमवावा लागला आहे.मात्र शासन, प्रशासन ढिम्म आहे.ही गावे बदनापूर मतदार संघात असून लोकप्रिनिधी, जिल्हा परीषद सदस्य यांनी विकास कामाकडे डोळेझाक केल्याने ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..मठपिंपळगाव ते नागझरी या रस्त्यावर घोटण, आलमगाव, चांभारवाडी, साडेसावंगी, रांजणगाव,अंतरवाला, आवा, लोणार भायगाव, हनुमानगर, हनुमानगरबर्डीसह आदी गावे जोडलेली आहे.या गावातील ग्रामस्थ यांना तर शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी यांना अंबड,जालना या शहराच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सर्वात जवळचा व सोयीचा मार्ग आहे.तर आलमगावपासून पुढे बदनापूर, छत्रपती संभाजीनगर,पैठण शहराला जोडणारा महत्वाचा मार्ग आहे.यामुळे मठपिंपळगाव ते नागझरी या रस्त्याची तात्काळ दुरूस्ती करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून जोर धरत आहे..ग्रामस्थांची रस्त्यांच्या समस्येतून सुटका होणार तरी कधीगावांना जोडणारी पक्के सिमेंट, डांबर रस्ते महत्वाचे आहे.मात्र मठपिंपळगाव ते नागझरी या रस्त्याची झालेली प्रचंड दुरावस्था यामुळे रस्त्याच्या समस्येतून ग्रामस्थांची सुटका होणार तरी कधी ? व दळवळणासाठी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी याकडे शासन, प्रशासन यांचे लक्ष वेधणार केंव्हा हाच खरा प्रश्न आहे.कैलासरव जिगे, माजी सरपंच मठपिंपळगाव.रस्त्यांच्या दुरावस्थेमुळे ग्रामस्थ, विद्यार्थी व वाहन चालक त्रस्तग्रामस्थ, विद्यार्थ्याना अंबड, जालना शहरात जाण्यासाठी नागझरी ते मठपिंपळगाव हा महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांचे झालेले बेहाल यामुळे ग्रामस्थ, विद्यार्थी व वाहन चालक यांची चांगलीच डोकेदुखी वाढत चालली आहे. सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्काळ रस्त्याचे काम हाती घ्यायला हवे.शेरखान पठाण, ग्रामस्थ नागझरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.