Jalna News: पोर्टल बंद झाल्याने हरभऱ्याची खरेदी रखडली; अंबड तालुक्याच्या हारतखेडा केंद्रावर विक्रीअभावी हजारो क्विंटल माल पडून

अंबड: शासनाने शेतकऱ्यांचा हरभरा खरेदीसाठी नाफेड खरेदी केंद्र सुरू करून ५८७५ रुपये प्रतिक्विंटल दर निश्चित केला होता. सदरील खरेदी केंद्र बुधवार (ता.२९) पर्यंत सुरू राहणे अपेक्षित असताना, शासनाच्या वतीने शुक्रवारी (ता.२४) सायंकाळी पाचला पोर्टल बंद करण्यात आले. यामुळे खरेदी केंद्रावरील हजारो क्विंटल हरभरा विक्रीअभावी पडून आहे. .हारतखेडा येथील ॲग्रीस्मार्ट नाफेड सेंटरवर आलेल्या शेतकऱ्यांचा ६०० ते ७०० क्विंटल हरभऱ्याचे मोजमाप झाले; परंतु अचानक पोर्टल बंद झाल्याने पावती मिळाली नाही आणि व्यवहार ठप्प झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली.वाहतूक भाडे तर लागलेच, मात्र आता पुन्हा खासगी व्यापाऱ्यांकडे विक्री करताना आडत, हमाली व वाहतूक खर्च मिळून प्रतिक्विंटल सुमारे हजार रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे..खासगी व्यापारी हरभरा पाच हजार ते पाच हजार दोनशे रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी करत आहेत. त्यातच आता नाफेडने खरेदी बंद केल्याने खासगी व्यापारी आणखी कमी दराने हरभरा खरेदी करतील, अशी भीती हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आहे.शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडीअंबड तालुक्यात हरभऱ्याचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. शासनाच्या वतीने नाफेड खरेदी केंद्र सुरू करून चांगला भाव दिला होता. त्यामुळे हारतखेडा येथील ॲग्रीस्मार्ट नाफेड सेंटरवर बठाण, हारतखेडा, वाघलखेडा, काटखेडा, दुधपुरी, दहिपुरी, शेवगा, धनगरपिंपरी, हस्तपोखरी, कर्जत, लालवाडी, पारनेर, मठपिंपळगाव, गोला, नागझरी आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेला हजारो क्विंटल हरभरा विक्रीअभावी तसाच पडून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊन चिंता वाढली आहे.."तालुक्यातील अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणलेला जवळपास पाच ते साडेपाच हजार क्विंटल हरभरा नाफेडच्या वतीने खरेदी करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर ५०० ते ६०० क्विंटल हरभऱ्याचे काट्यावर मोजमाप झाले असताना अचानक पोर्टल बंद झाल्याने खरेदी केंद्रही बंद झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय झाल्याची खंत वाटते."-नानासाहेब शेरे, संचालक, ॲग्रीस्मार्ट नाफेड सेंटर, हारतखेडा." हारतखेडा येथे शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या नाफेड हरभरा खरेदी केंद्रावर हरभरा विक्रीसाठी घेऊन गेलो. हरभऱ्याचे मोजमाप झाले. मात्र, पोर्टल बंद झाल्याने आर्थिक तोटा सहन करण्याची वेळ आली आहे."-शालिकराम डोंगरे, हरभरा उत्पादक शेतकरी, कर्जत.