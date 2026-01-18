Severe Head-On Collision on Ambad–Pachod Highway

Sakal

मराठवाडा

Jalna Accident : मढी देवदर्शनासाठी निघालेल्या भविकांचा अंबडजवळ भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू!

Ambad Highway Collision : अंबड–पाचोड महामार्गावरील मार्डी फाट्यावर बोलेरो व ट्रकची समोरासमोर धडक होऊन दोघा भाविकांचा मृत्यू झाला. मढी येथे देवदर्शनासाठी निघालेल्या प्रवासावर दुर्दैवाने काळाचा घाला बसला.
अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरालगत अंबड - पाचोड महार्गावरील मार्डी फाट्यावर शनिवारी (ता.17) रात्री सव्वा अकरा वाजेच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. यामध्ये सहा प्रवाशी गंभीर जखमी तर दोंघाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,जालना तालुक्यातील माळीपिंपळगाव येथील ग्रामस्थ हे बोलोरो मढी येथे अमावस्यामुळे देव दर्शनासाठी जात असताना बोलेरो कार व ट्रक (क्रमांक MH-40-TC-2587) सोबत समोरासमोर जोरदार धडक झाली.

