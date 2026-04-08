Jalna News: रब्बी पिकाच्या सोंगणी, मळणीस वेग; अवकाळीचे संकट टळल्याने शेतकऱ्यांकडून घाई

अंबड: तालुक्यात आठ ते दहा दिवसांपूर्वी नैसर्गिक आपत्तीने चांगलेच थैमान घातल्याने काढणीला आलेला गहू, शाळू ज्वारी, बाजरीचे पिक बेमोसमी पाऊस, वादळी वारे, गारपीट असे संकट उद्भवले होते..यामुळे शेतात उभ्या असलेल्या पिकांची सोंगणी, मळणीची कामे चांगलीच रखडली होती. आता नैसर्गिक आपत्तीचे संकट टळल्याने आता मळणीसह सोंगणीच्या कामांना चांगलाच वेग आला आहे...शेतीच्या कामासाठी मजूर वानवा आहे. शेती कामासाठी शेतकऱ्याला वेळेत मजूर मिळत नाहीत. यामुळे अनेकदा शेतीची कामे खोळंबतात..मजुरांची सर्वत्र टंचाई भासत आहे. जास्तीची मजुरी देऊनही मजूर मिळत नसल्याने शेती व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे, असे लालवाडीचे शेतीनिष्ठ शेतकरी जगन्नाथराव शिंदे यांनी सांगितले.."गव्हाची सोंगणी, मळणी हार्वेस्टर व मळणी यंत्राद्वारे जोरात सुरू आहे. बहुतांश शेतकरी हार्व्हेस्टरचा वापर करत आहेत. सोंगणी व मळणी एकाच वेळेस होत असल्याने वेळेत बचत होण्यास मदत होते. यामुळे शेतकरी हार्वेस्टरचा वापर करत आहेत."-संदीप थोरात, युवा शेतकरी बोरी"गहू काढणीसाठी एकरला अडीच हजार रुपये सध्या गहू काढणीला चांगलाच वेग आला आहे. एक एकर गहू काढणीसाठी हार्वेस्टरचा भाव अडीच हजार रुपये आहे. तर मळणी यंत्राने काढणीसाठी एका क्विंटलला दहा किलो गव्हाची मजुरी सुरू आहे."-परमेश्वर जाधव, मळणीयंत्र चालक, आलमगाव.